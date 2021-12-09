سما بكداش: يجب أن يتابع المجلس الأوروبي قراراته المتعلقة بالعزلة

دخلت العزلة المفروضة في إمرالي عامها الـ 23، وآخر اتصال بالقائد عبد الله أوجلان كان في 25 من شهر آذار 2021، واستمر لخمس دقائق ثم قُطع الاتصال.

وتم الإعلان في بيان لمكتب العصر الحقوقي عن أنه لم تصلهم أي أخبارٍ أو معلومات عن القائد عبد الله أجلان والموكلين الثلاثة الآخرين منذ ثمانية أشهر. وأنه لا توجد أي أخبار حول أوضاعهم الأمنية والصحية. وتبين أنه تم فرض إجراءات تعسفية ضد القائد عبد الله أوجلان.

تعليقاً على العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وقرارات لجنة وزراء المجلس الأوروبي أوضحت المتحدثة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، سما بكداش، أن القوى الدولية التي لا ترغب بانتشار فلسفة القائد عبد الله أوجلان في الشرق الأوسط تواصل فرض العزلة.

وأشارت سما بكداش إلى أن الهدف من نظام العزلة هو الفصل بين القائد عبد الله أوجلان وشعوب الشرق الأوسط، وقالت "يناضل القائد ضد العزلة المفروضة في إمرالي. لقد قام بتحويل إمرالي إلى مدرسةٍ للديمقراطية والسلام والحرية. النضال الذي جرى في هذا السياق أفشل مؤامرة القوى الدولية. فإن كانت ثورة روج آفا اليوم، تشكل مصدراً للأمل بالنسبة لجميع الشعوب؛ فإن مؤسس هذا الأمر هو القائد آبو. وإن التعايش المشترك السائد في روج آفا في ظل جو من الديمقراطية يخيف الدولة التركية والمتآمرين.

مع فلسفة القائد آبو، فإن القضية الكردية هي قضية عالمية، ويجب أن نتبنى المقاومة التي تسطر في إمرالي اليوم، وأن نعزز دعوة تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو".

وأوضحت سما بكداش أن الدولة التركية بفرض العزلة لا تهتم حتى لقانونها، وتابعت "إن حق اللقاء بالمعتقلين يُحدد بالقانون، ولكن عندما يتعلق تطبيق هذا القانون بالشعب الكردي والقائد أوجلان، فإن الدولة التركية تضع لوائحها وقوانينها أيضاً جانباً".

'يعتدون على حقوق المعتقلين'

وحول العزلة الممنهجة التي تفرضها الدولة التركية في إمرالي، أشارت سما بكداش إلى هذه النقطة "الدولة التركية لا تعطي المعتقلين حقوقهم. يواجه القائد آبو في إمرالي اليوم ممارساتٍ خاصة. البيان الأخير للمحامين يُظهر أن هذه العزلة وعقوبة التأديب هذا قد وصلا إلى حدٍ لا يمكن قبولهما. يجب أن يتحرك الجميع ضد نظام العزلة التي تفرضها الدولة التركية".

وأوضحت سما بكداش أن نموذج الحداثة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان يشكل نموذجاً للأمل وتحرير الشعوب في الشرق الأوسط، وقالت "ترى العديد من الشعوب اليوم أمل مستقبلها في ثورة روج آفا. كما أن الشعوب ترى حريتها مرتبطة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

'انتشر مطلب تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو في جميع أنحاء العالم'

وتابعت المتحدثة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، سما بكداش، قائلةً "انتشرت ثورة روج آفا المعتمدة على نموذج القائد أوجلان في جميع أنحاء العالم ورحب العالم بالكفاح ضد مرتزقة داعش بشدة، وتم دعوة العالم بأسره للعمل على تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو. من الواضح جداً أن التحرر من أزمة الرأسمالية ممكنةٌ عن طريق فلسفة القائد أوجلان".

وأشارت سما بكداش إلى نضال المرأة الساعي لضمان تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وقالت "توجد العديد من المبادرات النسائية في جميع المجالات من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو. وتخرج شعوب شمال وشرق سوريا وشعوب العالم أجمع إلى الساحات من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

كما أشارت سما بكداش إلى أن قرار المجلس الأوروبي بعدم وجود آلية قانونية للدولة التركية، ووجوب إجراء تغيير في القوانين، قرارٌ إيجابيٌ كبدايةٍ، وقالت "نحن نولي أهمية لهذا القرار في مجال تطبيق القرارات السابقة للجنة مناهضة التعذيب والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

'يجب أن يقوموا بمتابعة قراراتهم '

وأوضحت سما بكداش أنه يجب على لجنة وزراء المجلس الأوروبي متابعة قراراتها، وقالت "لا شك أن تأثير المقاومة العظيمة لشعبنا على القرار كبيرٌ جداً. العزلة المفروضة على القائد آبو هي عزلة مفروضة ضد الشعب الكردي، وأثبت هذا القرار ظلم الدولة التركية مرةً أخرى. إن مقاومة ونضال شعبنا من الآن فصاعداً يملك القوة الكافية لتغيير الكثير من الأشياء".

وأشارت سما بكداش إلى أنه يجب على المنظمات العاملة في الشرق الأوسط أن تعزز العمل بشكلٍ أكبرٍ من أجل رفع العزلة ودعت إلى تصعيد النضال.

'سنكون موجودون في الشوارع للتنديد بالعزلة'

وأشارت سما بكداش إلى جهود حزب الاتحاد الديمقراطي من أجل رفع العزلة عن القائد أوجلان، وقالت "سنواصل نشاطاتنا وفعالياتنا حتى نقوم بإيصال فكر وفلسفة القائد أوجلان للشعوب".

كما أشارت سما بكداش إلى أنه يجب على الشعب أن يقول "حان وقت الحرية " من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وأنه يجب أن يتحرك نحو الساحات.

واختتمت حديثها قائلة "من أجل إنهاء العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان يجب أن تقوم منظمات حقوق الإنسان الدولية باتخاذ خطوات ملموسة وأن تتابع قراراتها".

(ر)

ANHA