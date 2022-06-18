سليمان  صويلو يزور مستوطنة في مقاطعة كري سبي المحتلة

وبحسب المصدر الذي نقل لوكالتنا، فإن وزير الداخلية التركي أجرى جولة تفقدية على المستوطنة التي تقوم ببنائها منظمة أفاد في مقاطعة كري سبي المحتلة.

هذا ووثقت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا في الـ ١٤ من شهر نيسان من العام الجاري دخول ١٠٠ لاجئ سوري من الأراضي التركية إلى مقاطعة كري سبي المحتلة عبر البوابة الحدودية، تنفيذاً للتصريحات التي أدلى بها أردوغان ، بإعادة مليون لاجئ سوري وتوطينهم في مستوطنات غير شرعية تقوم تركيا ببنائها على الأراضي التي تحتلها من سوريا.

كما ووثقت وكالتنا عبر مصدر محلي لها من مقاطعة كري سبي المحتلة قيام ما يسمى مجلس تل أبيض المحلي في وقت سابق بمصادرة ممتلكات المهجرين في الجهة الغربية للمقاطعة ووهبها لأسيادهم الأتراك لبناء مستوطنات عليها.

(سـ)

ANHA