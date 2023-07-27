سليمان جعفر: تدمير المزارات هدفه تهجير الإيزيديين المتبقين في عفرين المحتلة

انتشرت في الأيام القليلة الماضية، على مواقع التواصل الافتراضي، صور أظهرت تخريب مزار الشيخ حميد، للديانة الإيزيدية في قرية قسطل جندو التابعة لناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة.

بعد تواصلنا مع مصادر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، أكدت لنا أن مرتزقة "السلطان مراد" التابع للاستخبارات التركية، أقدموا على تخريب المزار والقبور المحيطة به.

ويعد هذا الاعتداء هو الثاني من نوعه، حيث تعرّض المراز للتدمير بنسبة 20% عام 2018 بعد احتلال مقاطعة عفرين.

ويحظى المزار الواقع على الطريق الواصل بين قريتي قطمة وقسطل جندو التابعتين لناحية شرا، بأهمية وقدسية كبيرة لدى الإيزيديين في المقاطعة المحتلة.

تهجير الإيزيديين المتبقين

في هذا الصدد، أدان الرئيس المشترك لاتحاد الإيزيديين في مقاطعة عفرين والشهباء، سليمان جعفر تخريب المزار والقبور المحيطة به، وأضاف: "دمروا (في إشارة إلى الاحتلال التركي ومرتزقته) جميع مزاراتنا ومقابرنا، لتهجير الإيزيديين المتبقين في عفرين استكمالاً لسياسة التغيير الديمغرافي".

خلال حديثه، دعا جعفر دعاة السلام ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك "لإيقاف هذه الوحشية ضد الكرد وخاصة الكرد الإيزيديين، والمساعدة في خروج الاحتلال التركي من عفرين وعودة المهجرين إلى موطنهم".

وبيّن أن مزارات الإيزديين في كل مكان وقرية تعرضت للتخريب "منها قريتي باصوفان".

لفت جعفر الانتباه أيضاً إلى أن مزار الشيخ حميد تعرّض للتخريب سابقاً، وقال: "هذه المرة الثانية التي يتم فيها تخريب المزار، فهم يحاولون تخريب ما لم يستطيعوا تخريبه سابقاً. هدفهم تهجير نسبة الـ 10 % من الإيزيديين في عفرين لتحقيق التغيير الديمغرافي".

جرائم أخرى

على مدار أكثر من 5 سنوات من احتلال عفرين في آذار عام 2018، تعرضت العديد من المزارات الخاصة بالإيزيديين في المقاطعة المحتلة للتدمير والنبش بحثاً عن الآثار، منها مزار جبل خانه في قرية قيبار، ومزار شيخ بركات في قرية شاديره ومزار شيخ غريب في قرية سينكا ومزار الشيخ منان في قرية كفر جنة، والعديد من المزارات والمقابر الأخرى.

ناهيك عن فرض اللباس المعروف بـ "الشرعي"، على النساء الإيزيديات، وبناء الجوامع في القرى الإيزيدية وإقامة الدورات الشرعية للأطفال، وإجبار الإيزيديين على اعتناق الديانة الإسلامية قسراً.

حيث تسرّب مقطع مصور أواخر آذار 2023، لمواطنيْن اثنين من أبناء الديانة الإيزيدية يعتنقان الديانة الإسلامية هما (حيدر عارف وشيخو عارف من أهالي قرية قيبار التابعة لناحية شرا)، مجبرين مكرهين من بعض مشايخ مرتزقة دولة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة.

(آ ر/س ر)

ANHA