سليمان جعفر: بناء الجدار بين شنكال وروج آفا استمرار لمخطط إبادة الإيزيديين

بالتزامن مع حشد الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته في مناطق الدفاع المشروع، أمر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي ببناء جدار أسمنتي بين شنكال وروج آفا لفصلهما عن بعض، الأمر الذي أثار ردود فعل منددة.

الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لإقليم عفرين، سليمان جعفر، تحدث لوكالتنا حول الموضوع. جعفر عاد إلى عام 2014 وبالتحديد هجوم مرتزقة داعش على شنكال، وإقدامهم على قتل الرجال واغتصاب النساء والأطفال أمام أعين الجيش العراقي وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني قائلاً: "رأينا وحشية مرتزقة داعش أثناء هجومهم على شنكال، والوحشية التي خُطط لها بهدف القضاء على الوجود الإيزيدي في شنكال، إلا أن تصدي وحدات حماية الشعب والمرأة والكريلا لهذا الهجوم أفشل هذه المخططات".

واضاف "مع تعافي شنكال من تبعات 2014، أبرم الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الحكومة العراقية في التاسع من تشرين الثاني عام 2020 اتفاقية ضد الإدارة الذاتية في شنكال لخنقها وتدمير مكتسباتها وإتمام ما لم يستطع داعش فعله".

وتابع جعفر "وفي الآونة الأخيرة رأت تلك الأطراف أن مخططها الثاني فشل، وأدركت أن العلاقات بين شنكال وشمال وشرق سوريا جيدة ويسودها السلام ، لذا تآمرت من جديدة لقطع تلك العلاقات من خلال بناء جدار بطول 250كم وارتفاع ما بين 3 و 4 أمتار".

وأشار جعفر إلى سياسة الجيش العراقي "سعى الجيش العراقي في العديد من المرات إلى ضرب الاستقرار في المنطقة حيث حاول شن هجوم على خانصور، التابعة لشنكال وممارسة العنف على شباب تلك المنطقة، إلا أن الشنكاليين وتمسكهم بخيار المقاومة منعوا الجيش العراقي من إحراز أي تقدم".

الحزب الديمقراطي الكردستاني يعمل على تشتيت الكرد

وعن تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي والحكومة العراقية، قال جعفر إن "السلطة الموجودة بيد الحزب الديمقراطي بجنوب كردستان ستنهار؛ لأن العقلية التي يتمسك فيها الديمقراطي بالسلطة مبنية على تشتيت الكرد وعدم توحيدهم".

ونوه سليمان جعفر إلى أن دولة الاحتلال التركي تعمل بمساعدة عدة أطراف بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني على حصار روج آفا، "إذ ظهرت ملامح تلك الخطة مرات عدة عبر شنها هجمات على مناطق الدفاع المشروع، وبعد فشلها هناك، أمر الاحتلال الحزب الديمقراطي والحكومة العراقية ببناء جدار بذريعة محاربة المهربين، بهدف فصل المنطقتين".

وأكد جعفر في ختام حديثه أن "مخطط الاحتلال التركي وأتباعه سيبوء بالفشل كما فشلت كافة مخططتهم السابقة".

(آ ر/ ف)

ANHA