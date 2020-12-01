سليمان جعفر: الاتفاق ضد شنكال امتداد لمخطط احتلال شامل يستهدف كردستان

ولفت جعفر إلى أن الهجوم الذي بدأه جيش الاحتلال التركي على منطقة حفتانين في مناطق الدفاع المشروع (مديا) في حزيران الماضي هو بداية مخطط شامل يستهدف شنكال وروج آفا.

وقال جعفر: " الاتفاق بين حكومتي بغداد وهولير على قضاء شنكال استكمال لمخططات المحتل التركي الذي بدأ بشن عدوان على حفتانين بهدف السيطرة عليها، من ثم شن عدوان آخر على مخمور، ومحاصرة قضاء شنكال عبر هذه الاتفاقية".

وتابع" هذه العملية خُططت لتكون تمهيدًا لاحتلال روج آفا".

وعدّ عضو المجلس الإداري لاتحاد إيزيديي سوريا، سليمان جعفر، الاتفاق الموقع في الـ 9 من تشرين الأول المنصرم بين بغداد وهولير" غير أخلاقيًّا، وقد خرج أهالي شنكال للتعبير عن رفضهم لهذه الاتفاقية، وقالوا إن لديهم إدارة ذاتية تخدم الشعب، ووحدات مقاومة شنكال تحمي الإيزيديين، لذلك لا يريدون تدخلات من الدول الخارجية".

وسلّط جعفر الضوء على ضلوع الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجزرة شنكال عام 2014، "كان يوجد في قضاء شنكال ما يقارب 12 ألف من قوات البيشمركة، ولكن بأمر من قائدها انسحبت تلك القوات باتجاه الإقليم، وهكذا سلمت شنكال على طبق من ذهب لمرتزقة داعش".

وواصل: "كان الهدف من هذه الخطوة ارتكاب المجازر بحق الإيزيديين ومحوهم من الوجود"، وأضاف " حين كان الأطفال الإيزيديون يُغتصبون، وأصواتهم تعلو للسماء، كان الجيش العراقي يقف متفرجًا دون تحرك".

واستنتج جعفر أن "مجزرة شنكال 2014 كانت بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني في الدرجة الأولى، وليس الأحزاب الكردية الأخرى التي دافعت عن القضاء".

وذكّر جعفر بالدور التاريخي لوحدات حماية الشعب والمرأة في إنقاذ الإيزيديين" لولا وصول وحدات حماية الشعب والمرأة إلى جبال شنكال، وفتح ممر إنساني للأهالي، لما كان هناك إيزيديون الآن".

وأكد جعفر أن الإيزيديين لن يقبلوا بالاتفاق الموقّع بين بغداد وهولير "هذه المجازر التي ارتُكبت بحق الإيزيديين دفعتهم إلى عدم قبول الدول التي تركتهم للموت".

(م)

ANHA