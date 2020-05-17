سليمان بارودو: سيتم إعادة النظر في سعر القمح ضمن مناطق شمال وشرق سوريا

سمحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للتجار بشراء محصول الشعير للعام 2020 من المزارعين، بشرط ألا يقل سعره عن 150 ل.س لـ كغ الواحد، فيما ستناقش الإدارة سعر محصول القمح لتعديل السعر.

وصرح في هذا الصدد لوكالتنا الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلمان بارودو قائلاً: إن القرار المتخذ بصدد محصول الشعير جاء عقب اجتماع عُقد بين الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي والرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة وممثلي الاتحادات الفلاحية في الإدارات الذاتية والمدنية السبعة في شمال وشرق سوريا.

وبيّن بارودو: "تم السماح للفلاحين ببيع محصول الشعير للتجار في الداخل والخارج".

وأشار إلى أن الاتحادات الفلاحية في الإدارات السبعة اقترحت إعادة النظر في سعر القمح الذي حُدد في 14 نيسان، وقال: "بناء على مقترح من الاتحادات الفلاحية سيتم عقد اجتماع لإعادة النظر في سعر القمح المحدد".

هذا وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد حددت في 14 نيسان/أبريل الماضي، سعر شراء محصول القمح للموسم الزراعي 2020 بـ 225 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وفي 18 نيسان حددت أسعار باقي الدرجات، وكانت على الشكل التالي؛ الدرجة الثانية 222.75، والدرجة الثالثة 220.53، كما حددت السعر الأدنى بـ 170 ل.س.

(ب ح/ أ ب)

ANHA