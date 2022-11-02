سليمان عرب: البلدية تقوم بتنظيم نفسها من جديد

في الـ 30 من تشرين الأول الفائت وبمشاركة 132 بلدية، عُقد الكونفرانس الثاني لبلديات الشعب ـ الديمقراطية ـ الأيكولوجية والمؤمنة بحرية المرأة في شمال وشرق سوريا في مدينة الحسكة شمال سوريا.

وحول المقررات التي تمخضت عن الكونفرانس، لفت الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة سليمان عرب إلى أن هناك حاجة لإعادة تنظيم البلديات وفق براديغما القائد أوجلان الذي لديه رؤى مختلفة عن البلديات للعمل عليها" لنستطيع تمثيل الديمقراطية الحقيقية، وتحويل البلديات إلى ذاتية في إطار ديمقراطي تعبر عن الشعب.

ووفق النظام الجديد المقترح والمزمع عرضه على المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للتصويت في وقت لاحق، أوضح عرب أن البلديات " تنتخب مجلسها ورئاستها المشتركة من قبل الشعب لتكون ممثلهم الحقيقي، وهذا ما يفتح الباب أمام البلديات على أن تكون ذاتية مالياً وإدارياً وتتخذ قراراتها بنفسها، ممثلي البلديات سيكونون ضمن مجلس الأقاليم والمقاطعات".

وتابع عرب في السياق ذاته" تقوم البلدية بتنظيم نفسها من جديد، وتشكيل اتحاد البلديات على مستوى شمال وشرق سوريا، بحيث يتم تنظيم جميع البلديات تحت سقف الاتحاد، وهذه خطوة من شأنها تطوير ذاتية البلديات ورفع سوية الخدمة والديمقراطية".

(كروب/م)

ANHA