وأصدرت إدارة معبر سيمالكا اليوم بياناً بهذا الخصوص جاء فيه:

"عملية العبور إلى إقليم كردستان تتم وفق ملء استمارة فرضتها القوى الأمنية هناك وحسب مضمونها يجب على المواطن الانتظار ثمانٍ وأربعين ساعة لحين قبول الطلب أو رفضه، ولكن الرد يأتي بعد أسبوع أو عشرة أيام أحياناً”.

منذ اعتماد إدارة معبر فيش خابور ملء استمارة التي فرضتها القوى الامنية التابعة لحزب الديمقراطي الكردستاني، تم رفض طلبات 106 مدني اغلبهم مقربين من الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية وبررت ذلك بالضرورات الأمنية.

منع جرحى قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة من أبناء شمال وشرق سوريا الذين أصيبوا في حربهم ضد داعش والمرتزقة من العبور إلى إقليم كردستان لتلقي العلاج.

تم استدعاء سائقي السيارات الذين كانوا يقومون بنقل جرحى قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة من معبر فيش خابور إلى مراكز العلاج في مدن إقليم كردستان من قبل آسايش مدينة دهوك وتهديدهم بالسجن في حال استمرارهم في هذا العمل، الأمر الذي أجبر الكثير من سائقي تلك العربات على بيع مصدر رزقهم والتوقف عن العمل".

(ل)

ANHA