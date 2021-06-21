سلطات جنوب كردستان تعترض فعالية الدروع البشرية

وكان من المقرر أن تنظم كل من حركة الشباب الوطنيين الكردستانيين وحركة المرأة الشابة المناضلة، فعالية الدروع البشرية ضد هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق قنديل.

وكالة روج نيوز أفادت أن مجموعات الشباب، وبمشاركة الأهالي توجهوا صباح اليوم إلى جبال قنديل، إلا أن قوات أسايش حكومة إقليم كردستان منعت النشطاء عند حاحز التفتيش في بلدة سنغه سر، ولم تسمح للشباب والأهالي بالعبور إلى قنديل.

وبعد منع السلطات عبور قافلة الشباب، قرروا متابعة مسيرتهم إلى قنديل سيرًا على الأقدام، إلا أن قوات الأسايش منعتهم من متابعة المسيرة.

وأسفر تدخّل قوات الأسايش في منع الشباب من العبور عن إصابة أحد الشباب إصابة خفيفة، فيما تم اعتراض وضرب أحد الصحفيين أثناء تغطيته للمسيرة.

وفي الأثناء، تم منع وفد السلام القادم من أوروبا من العبور لدعم ومساندة فعالية الدروع البشرية بهدف إجراء لقاءات في جنوب كردستان أيضًا.

ويتجمّع المشاركون حاليًّا عند حاجز التفتيش، إذ من المرتقب أن يدلوا بتصريح صحفي حول الموضوع.