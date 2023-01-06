سلطات جنوب كردستان منعت منظمة حقوقية من إجراء تحقيقات حول الهجمات الكيماوية التركية

في عمليات إبادة جماعية، ارتكب جيش الاحتلال التركي خلال عامي 2021/2022 جرائم حرب، باستخدام أسلحة محظورة ضد الكريلا، لا سيما الأسلحة الكيماوية، وتم توثيق هذه الجرائم المرتكبة بالأدلة للرأي العام.

وأحصت قوات الدفاع الشعبي 3280 هجوماً كيماوياً من قبل جيش الاحتلال التركي ضد مقاتليها خلال عام 2022، إذ استشهد 55 مقاتلاً في هجمات الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة.

وفي آخر بيان في هذا السياق، كشفت قوات الدفاع الشعبي عن سجل 11 مقاتلاً/ة استشهدوا في 5 تشرين الثاني في منطقة زاب جراء هجوم بالأسلحة الكيماوية من قبل دولة الاحتلال التركي.

وفي 27 كانون الأول الفائت، دعت قوات الدفاع الشعبي المؤسسات ذات الصلة بالتحقيق، وقالت "من يريد المجيء بإمكانه أن يأتي، ومن يريد إجراء التحقيق يمكننا تقديم المساعدة وفقاً للفرص المتاحة لدينا".

وفي هذا الصدد، قالت أفين "تركيا تستخدم الأسلحة الكيماوية، وكي لا يتم إثبات استخدامها هذه الأسلحة، لن يسمحوا ويفسحوا أي مجال لزيارة الوفود لتأكيد استخدامها هذه الأسلحة المحظورة".

وأضافت أفين "حاولنا سابقاً إرسال وفود لنا بطريقة رسمية إلى إقليم كردستان لإجراء بعض البحوث عن مواضيع مختلفة، لكنهم لم يفسحوا لنا الطريق".

وأوضحت أفين "لا يريدون إثبات استخدام هذه الأسلحة على أراضيهم وبعلمهم قد تم إدخالها، كذلك الحكومة العراقية لا تعطي المجال كونها لا تريد وضع نفسها تحت حمل ثقيل لن يكون بمقدورها الرد".

(م)

ANHA