سلطات إقليم كردستان تسلّم سياسيًّا كرديًّا إلى تركيا

وسلمت قوات الأسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بارتان إلى السلطات التركية في الثامن والعشرين من كانون الثاني المنصرم، على ما أفادت به وكالة روج نيوز.

وكان عمر بارتان (48 عامًا) قد اعتقل من قبل قوات الأسايش في تموز 2019، بعد أقل من شهر من توجهه إلى هولير من تركيا التي قضى في سجونها اثني عشر عامًا.

واعتقلت السلطاتُ الناشط السياسي الكردي الذي ينحدر من مدينة بدليس التابعة لمنطقة تطوان في شمال (باكور) كردستان، لأنشطته السياسية.

وحسب ما أفادت أسرة بارتان لوكالة روج نيوز، فإنها لم تحصل على أي معلومات عنه أو وضعه الصحي منذ اعتقاله في باشور عام 2019، إلى أن اتصلت بهم الشرطة التركية في مدينة شرناخ، مؤكدة إلقائها "القبض على عمر عندما حاول عبور الحدود".

وفي الثاني والعشرين من شباط الجاري، اتصل عمر بارتان بأسرته، من سجن شرناخ في شمال (باكور) كردستان، وأخبرهم بأنه تعرض لضغوط وتهديدات عندما تم اعتقاله في هولير؛ للعمل في التجسس.

وقال لأسرته إنه رفض، ولذلك تم تقييد يديه ووضع عصابة على عينيه ونقله إلى الحدود مع باكور كردستان، في 28 كانون الثاني المنصرم".

وذكر بارتان أن آسايش الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) لم يسلموه رسميًّا إلى تركيا، لكنهم عبروا به بوابة إبراهيم خليل الحدودية إلى الشمال وتركوه هناك مقيد اليدين ومعصوب العينين، ومن هناك اعتقلته شرطة الدولة التركية، وبعد الاستجواب، اقتيد إلى المحكمة وأُرسل إلى سجن شرناخ.

وفُتحت ضد عمر بارتان، 3 قضايا أخرى، وإذا حكمت المحكمة التركية في هذه القضايا فإنه سيظل في السجن لفترة طويلة جدًّا.

(س ر)