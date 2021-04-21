سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني تعتقل مواطناً من ديرك لأنه والد شهيد

وفي تفاصيل حادثة الاعتقال أفادت عائلة المواطن نايف علي حسن من مواليد مدينة ديرك عام 1968، لوكالتنا بأن والدهم نايف ذهب في زيارة إلى إقليم كردستان منذ الأول من شهر نيسان الجاري ودخل الإقليم بشكل رسمي من معبر سيمالكا وفيش خابور، وبأنه زار معظم المدن الرئيسة في الإقليم، لتنتهي إجازته اليوم ويقصد معبر فيش خابور للعودة إلى ديرك.

وأضافت العائلة أنه ولدى وصول والدهم إلى المعبر أوقفته قوات أسايش الديمقراطي الكردستاني وحققوا معه لعدة ساعات، ثم اعتقلوه ومنعوه من العبور إلى روج آفا.

وأكدت العائلة أن والدهم تواصل معهم قبل أخذ الهاتف منه وقال بأنه جرى اعتقاله في المعبر، وسيتم تحويله إلى أسايش دهوك.

لتتواصل العائلة بعدها مع أحد معارفهم في دهوك الذي تواصل مع أسايش دهوك واستفسر عن سبب اعتقاله، وأكدت العائلة أنه أخبرهم بأن مصادر من أسايش دهوك أخبرته بأن المواطن نايف معتقل لديهم وجرى اعتقاله بتهمة أنه "هو وأولاده من مؤيدي الإدارة الذاتية ويعملون في مؤسساتها وأنه والد لشهيد من مقاتلي وحدات حماية الشعب".

كما أبلغهم نقلاً على لسان المصدر ذاته أنه رفع اسم والدهم إلى المعبر بموجب تقارير وردت لأسايش دهوك مقدمة من قبل أعضاء في ENKS من روج آفا يذكرون فيها أنه من مؤيدي الإدارة الذاتية وأن أحد أبنائه يعمل مذيعاً في قناة روناهي ولديه ولد شهيد ضمن وحدات حماية الشعب وعلى هذا الأساس جرى اعتقاله.

وأكدت العائلة أن مصير والدهم لايزال مجهولاً حتى الآن، وقطع التواصل معه منذ جرى اعتقاله وأخذ الهاتف منه.

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ANHA