سلطات الدولة التركية تعتقل نحو 150شخصاً

أفادت وكالة ميزوبوتاميا، بأن حملة الاعتقالات بدأت من آمد في باكور (شمال كردستان)، حيث داهمت سلطات الدولة التركية المنازل في العديد من المدن، كما صادرت بعض الكتب والأجهزة الرقميّة.

واعتقلت فيها العديد من السياسيين والصحفيين، بينهم "محرر وكالة ميزوبوتاميا عبد الرحمن غوك، ومراسلها أحمد كانبال، ورئيس التحرير في صحيفة يني ياشام عثمان آكين، وصاحب الامتياز في صحيفة خبون، قدري أسن، والرئيسة المشتركة لجمعية محامين من أجل الحرية فرع آمد المحامية خالصة داكالي، والمحامون أوزوم فوركون، وبنيمين شكر، وبردان آجون، وبيروزهان كارالي، بالإضافة إلى المستشار الإعلامي للرئيسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطي صالحة آيدنيز، سزن مرجان، ومن مسرح مدينة آمد يافوز آككوزو، أوزجان آتاش وألفان كوجر يلدرم".

وأعرب نائب الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي، طيب تمل، عن استيائه تجاه هذه الممارسات التعسفية، خلال منشور على حسابه الرسمي، قائلاً: "بدأت السلطات التركية مرة أخرى حملة الإبادة السياسية قبل الانتخابات خوفاً من الهزيمة، حيث ألقت صباح اليوم، القبض على أعضاء مجلس الإدارة المركزية، ونواب الرؤساء المشتركين، والصحفيين، الفنانين، والمحامين والعشرات من رفاقنا في آمد، نؤكد ان كل ذلك لن تجنبها الهزيمة في الانتخابات".

أوزدمير: إلقاء القبض على نحو 150 شخصاً

وكشف مساعد رئيس نقابة المحامين في آمد، مهدي أوزدمير أنّه جرى اعتقال نحو 150 شخصاً.

وقال أوزدمير: "وما تزال العملية مستمرة، لا تزال حملات الاعتقال مستمرّة، ولا تزال حملات التفتيش مستمرة في العديد من مكاتب زملائنا المحامين. لم يكشفوا عن ذرائعهم بعد. لا يبلغوننا بأي تهمة. إنّها عمليّة تستهدف العاملين في مهن مختلفة، بينهم فنانون، وصحفيون، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ومحامين".

وأعلنت جمعية حقوقيون من أجل الحرية، على معرفاتها الرسمية، إنه جرى اعتقال عدد من الأشخاص في آمد، إيله ورها، بينهم صحفيون وفنانون وسياسيون ومواطنون آخرون "محمد أونر، وخالصة داكالي، ورسول تمور، وبيروزهان كارالي، ومحي الدين موج، وأزوم فوركون، وبنيامين شكر، وفرات تاشكين، وصالح تكين، وزوزان آجار، ومظلوم دينج، وبشرى أيلول أوزغول تكين، وكولان جاكن كالالي، وبرهان أرتا، وجيان سامت أوغلو، ومتين أوزبادم، وغربت أوزبي أونر، وعديلة سالمان، وشرزان يولبوغا، وسليمان شاهين، وكلستان آتاش، وفرات يلدز، وسرحات هزر، وكنان آيكاي، وشيرين شن".

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