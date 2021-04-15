سلطات الاحتلال التركي تروّع القرويين في زورافا وتعتقل 6 شبان في جيله

ومع وقوف القرويين في قرية زورافا في وجه جنود الاحتلال، هددهم الجنود بقطع الكهرباء عن القرية وبناء قاعدة عسكرية فيها.

وأفادت الأنباء أن جنود الاحتلال التركي استمروا بترهيب الأهالي في القرية وتهديدهم على مدار 6 ساعات من وجودهم فيها، بالتزامن مع اقتياد 12 شابًّا الى مكان بعيد عن القرية كنوع من الحرب الخاصة للضغط على الأهالي، تبين لاحقًا أن الجنود هددوا الشبان بالقتل.

وفي منطقة جيله في جولمرك، داهمت الشرطة التركية عدة منازل في الساعات الأولى من الصباح، واعتقلت رمضان ديان ومراد إردمير وكاظم تكين ألب ووديلدار كارا، وأحمد يلدز، وإشات دومان.

وكانت الشرطة التركية قد شنّت خلال شهر آذار/ مارس الماضي حملة اعتقالات في 40 مدينة في آمد، واعتقلت ما لا يقل عن 718 رجلًا، بينهم قياديون في حزب الشعوب الديمقراطي، وتحت ادعاءات باطلة، الهدف منها إبعاد الكرد عن الحياة السياسية داخل تركيا، خاصة بعد تنامي شعبية حزب الشعوب الديمقراطي داخل تركيا.

( مـ )

ANHA