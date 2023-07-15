سلطات الاحتلال التركي ترحّل 160 لاجئاً سورياً إلى مقاطعة كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بترحيل سلطات الاحتلال التركي أمس الجمعة، 160 لاجئاً سورياً من أراضيها إلى مقاطعة كري سبي المحتلة، وذلك عبر البوابة الحدودية.

وحسب المصدر، فإن هؤلاء اللاجئين هم من مدن؛ حماة وحلب وإدلب وريف دمشق وغيرها من المدن السورية.

هذا وكثرت في الآونة الأخيرة عمليات ترحيل السوريين من الأراضي التركية باتجاه المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، حيث وثّقت وكالتنا دخول أكثر من 22 ألف من هؤلاء اللاجئين منذ إعلان المسؤولين الأتراك بداية نيسان عام 2022 عن بناء مشروع توطين اللاجئين السوريين الموجودين في أراضيها في المناطق السورية التي تحتلها كـ (جرابلس واعزاز وكري سبي وسيري كانيه).

كما وثّقت دخول 40 لاجئاً سورياً عبر البوابة الحدودية نهاية حزيران المنصرم، وترحيل طفل في 9 تموز الجاري، يبلغ من العمر (13 عاماً) ويدعى أحمد طلال مواس العيسى، من أهالي قرية دبسي عفنان (الريف الشرقي لمدينة حلب السورية).

وتجدر الإشارة إلى أن وكالتنا وثّقت في 23 حزيران المنصرم انتحار الشاب علاء عاصم شحاذة (20 عاماً) من مدينة يبرود في ريف دمشق، بعد أيام من ترحيله قسراً إلى مقاطعة كري سبي المحتلة.

(د)

ANHA