سلطات الاحتلال التركي ترفض طلبات المحامين من أجل اللقاء بالقائد أوجلان

وكان شقيق القائد أوجلان، محمد أوجلان ووكيله مظلوم دينج، قد تقدما بطلب للنيابة العامة في بورصة والمديرية العامة يوم الإثنين الماضي؛ كما تقدم كل من ذوي السجناء السياسيين في سجن إمرالي وهم: شقيق عمر خيري كونار، علي كونار، وشقيق هاميلي يلدريم، بولات يلدريم، وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين، عن طريق محاميهم؛ وكذلك تقدموا بطلب إلى مديرية سجن إمرالي ذي الرمز F عن طريق النيابة العامة في بورصة للقاء بذويهم؛ ولا زالت السلطات التركية ترفض طلباتهم, على الرغم من انتهاء مدة العقوبة الانضباطية التي فرضت بحقهم في الـ 18 آب والتي دامت ثلاثة أشهر.

ويتقدم محامو القائد أوجلان بطلب للقاء موكلهم، مرتين في الأسبوع، إلا أنهم لا يتلقون رداً، وعلى هذا الأساس، تقدم المحامون في الـ 22 من تشرين الثاني بطلب إلى المحكمة الجنائية في بورصة للقاء الفوري بموكلهم، وبعد هذا الطلب تبيّن أنه تم فرض عقوبتين تمنعهم من اللقاء به.

ورفضت المحكمة طلب المحامين متذرعة بالعقوبة الانضباطية التي فرضت على القائد أوجلان والتي مدتها ستة أشهر، كما رفضت طلب ذوي السجناء السياسيين متذرعة بالعقوبة الانضباطية التي فرضتها بحقهم في الـ 18 آب والتي مدتها ثلاثة أشهر.

والتقى محاميا القائد، ريزان ساريجا ونوروز أويصال، به في الـ 2 و 22 من أيار، والـ 12 و 12 من حزيران والـ 7 من آب من عام 2019 بعد 8 أعوام من الحظر؛ كما تواصل شقيق القائد أوجلان معه عبر الهاتف في الـ 25 من آذار، وذلك بعد ما نشر على مواقع التواصل الافتراضي حيال صحته، لمدة 5 دقائق ثم قطع الاتصال.

وتحدث القائد عبد الله أوجلان الذي يعيش عزلة مطلقة في السجن ذي الحراسة المشددة في إمرالي منذ أكثر من 22 سنة، للمرة الأول مع شقيقه محمد أوجلان في الـ 27من نيسان عام 2020.

(ف)