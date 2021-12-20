سلطات الاحتلال التركي تختطف جثمان الشهيد ودات أركمن

وكانت أسرة الشهيد قد أرادت نقل جثمانه إلى جمعية بازار جخا ديغور في ناحية اسنيورت لإقامة المراسم الدينية له، إلا أن الشرطة التركية لم تسمح بذلك؛ بذريعة خلق أزمة هناك، وبدورها أعربت أسرة الشهيد عن استيائها وأكدت أن السلطات لا تسمح لهم باستلام جثمان الشهيد لأنهم كرد.

وتنتظر أسرة الشهيد أركمن وممثلو الأحزاب المدنية ومنظمات المجتمع المدني في المقبرة لاستلام جثمانه، فيما ادعت السلطات التركية بأنها لم تتلقَ الأوامر لنقل جثمانه إلى ناحية اسنيورت، حيث تحتجز الجثمان داخل سيارة في إحدى المجمعات، في حين لاتزال الأسرة الشهيد أركمن بانتظار جثمانه.

ومنذ 77 يوماً يستولي الحزب الديمقراطي الكردستاني على جثامين 5 مقاتلين ومقاتلات من الكريلا استشهدوا في كمين نصبته القوات التابعة للحزب في الـ 28 من آب في مناطق الدفاع المشروع.

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