سلطات الاحتلال التركي تعتقل 30 شخصاً في جولميرك

تواصل دولة الاحتلال التركي عمليات المداهمة في المدن التي نال فيها حزب الخضر اليساري أكبر عدد من الأصوات في انتخابات 14 أيار، وحاز على ثلاثة مقاعد برلمانية في جولميرك، حسب وكالة روج نيوز.

وداهمت سلطات الاحتلال التركي في ساعات الصباح، العديد من المنازل في جولميرك، واعتقلت 30 شخصاً على الأقل.

وأفادت الوكالة بأن المعتقلين محتجزون حالياً في مديريتي البلدة والمركز؛ عرف منهم: (عمر جتاك، وروجبين شاهين أوغلو، ويوسف شاهين أوغلو، وفرهاد توراغون، ورمزية أورغون، وبردان أوغمن، وبردان أوزدال، ووداد دوغان، وباريش كامري، وموسى يكييت، ونايف بيتار وبنيامين سفان)".

(ل م)