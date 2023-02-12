سلسلة ندوات في الرقة ودير الزور عن المؤامرة الدولية

بالتزامن مع الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان، عقدت في مدينة الرقة وريف دير الزور سلسلة ندوات شاك فيها العشرات من الأهالي وممثلين عن المجالس المدنية.

الرقة

تحت شعار "الحرية الجسدية للقائد عبد لله اوجلان ندين ونستنكر الاساءة والعزلة المفروضة في إمرالي"، عقدت أكاديمية لجنة الصحة في مدينة الرقة، اليوم، ندوة ثقافية ناقشت من خلالها كيفية حبك المؤامرة الدولية التي تعرض لها القائد عبدالله أوجلان، وطالبوا برفع العزلة عن القائد وإطلاق سراحه.

وشارك في الندوة، أعضاء من لجنة الصحة والعاملين بالقطاع الصحي، في مدينة الرقة، وأعضاء من المؤسسات المدنية في مدينة الرقة.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها كلمة من قبل نائب الرئاسة المشتركة لأكاديمية الصحة في مدينة الرقة، محمد رشاد، الذي استهل حديثه بالقول "إن السبب الرئيس لاعتقال القائد عبدالله أوجلان هو إجهاض عملية السلام التي أطلقها أولاً وثانيا للقضاء على أي فكر ديمقراطي في المنطقة والشرق الأوسط، والأهم هو القضاء على فلسفة حرب الشعب الثورية".

وبدوره قال عضو مكتب العلاقات العامة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في إقليم الفرات، مصطفى بالي "كيف تأمرت الدول الرأسمالية وعلى رأسها أمريكا وروسيا على القائد وكيف تم اعتقال القائد بخطة مدروسة في العاصمة الكينية نيروبي، الحديث يطول عن المؤامرة ولكن المؤامرة كان مرتب لها وتركيا كانت تعتبر شخص القائد يشكل خطراً على أمنها القومي وخاصة إنه يطالب بحرية الشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط".

كما نظمت منظمات المجتمع المدني في الرقة ندوة تحت شعار "تسقط المؤامرة الدولية على القائد عبد الله"، تخللها بيان، طالب برفع العزلة عن القائد ومنحه الحرية الجسدية.

وحضر الندوة، التي عُقدت في صالة منتزه مشوار بالطرف الجنوبي من مدينة الرقة، أعضاء الأحزاب السياسية، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، والعشرات من أهالي الرقة.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة من قبل العضو بحزب سوريا المستقبل، قهرمان حسن، تطرق من خلالها عن حياة القائد عبدالله أوجلان منذ ولادته، وعن أهم طموحاته تجاه الشعب الكردي وشعوب الشرق الأوسط.

واختتمت الندوة ببيان باسم منظمات المجتمع المدني، قُرأ من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المعلمين، إبراهيم الحمود.

البيان استنكر المؤامرة الدولية في ذكراها السنوية الـ 24، وذكر أن "تلك المؤامرة لم تكن استهداف لشخص القائد عبدالله أوجلان أو الشعب الكردي فقط بل كانت استهداف لجميع الشعوب الشرق أوسطية التواقة إلى الحرية والسلام".

واختتم البيان "إننا في منظمات المجتمع المدني ندين ونستنكر تلك المؤامرة ونجدد مطالبتنا للمنظمات الحقوقية وجميع شعوب العالم المحبة للحرية بالتكاتف وتوسيع النضال حتى رفع العزلة المفوضة على القائد عبدالله أوجلان لنيل حريته".

دير الزور

وفي ريف دير الزور نظمت لجنة المرأة بدير الزور ندوة حوارية تحت شعار "بثورة المرأة حياة حرية سنحقق الحرية الجسدية للقائد اوجلان".

وحضر الندوة التي عقدت في قاعة المجلس المدني في منطقة سبعة كيلو بدير الزور ، ممثلات المرأة في المجالس المحلية والمدنية واللجان في مجلس دير الزور المدني.

بدأت الندوة الحوارية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم قرأت الإدارية مكتب تجمع نساء زنوبيا بدير الزور شهرزاد الجاسم ، نبذة عن حياة القائد عبد الله أوجلان. تلاه كلمة باسم المجلس التنفيذي ألقتها الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي بدير الزور فاطمة مروان.

وقالت فاطمة مروان: "إن القائد من الأوائل الذين سعوا إلى تحرير المرأة في الشرق الأوسط تحت شعار ،المرأة حياة حرية ، وعلى هذا الأساس يجب على المرأة بشكل عام والمرأة الكردية بشكل خاص استنكار هذه المؤامرة والوقوف في وجه الطغيان الفاشي الساعي لتحطيم ارادتها".

كما ألقت الناطقة باسم المرأة في مجلس حزب سوريا المستقبل منى الحمادي كلمة قالت فيها: "إن المؤامرة الدولية ليست ضد الشعب الكردي والقائد اوجلان فحسب بل مؤامرة ضد الشعوب المطالبة بحقوقها لذا على الشعوب أن تجعل من 15شباط يوما نضالياً وتصعيد النضال في سبيل تحقيق النصر وتحقق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

واختتمت الفعاليات بعرض سنفزيون حول المؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان.

(م خ/خ)

ANHA