سلسلة من النشاطات بمناسبة 8 آذار

وتقيم التنظيمات النسوية في مختلف مدن شمال وشرق سوريا، الفعاليات والنشاطات بمناسبة الثامن من آذار.

محاضرة قامشلو

هذا ونظم، اليوم، مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل محاضرة تحت شعار "هفرين وناديا عهد نضالنا ودرب ثورتنا"، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، حضرها عدد من أعضاء الحزب والتنظيمات النسوية في مقاطعة قامشلو.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدثت عضوة مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، إيمان علي، عن المقاومة التي قدمتها المرأة.

وتطرقت إلى تاريخ الثامن من آذار، وقالت: "يعود إلى الإضرابات والاحتجاجات التي قامت بها المرأة عام 1857 وطالبت بحقوقها".

كما أشارت إيمان إلى ثورة المرأة في روج آفا، وأفادت: "المرأة أصبحت كانت نموذجًا يحتذى به، وكطليعة لجميع نساء العالم، حيث نظمت نفسها في جميع مجالات الحياة"، وتابعت: " في حزب سوريا المستقبل برز دور المرأة".

وبيّنت إيمان علي أن الهوية الوطنية للمرأة السورية هي هوية متعددة المكونات والأديان والثقافات، وقالت: "المرأة الواعية المنظمة هي أساس المجتمع الحر، والتمثيل العادل في جميع مجالات الحياة، وبناء مجتمع ديمقراطي إيكولوجي".

كما لفتت خلال حديثها إلى ضرورة مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، ومكافحة زواج القاصرات وعمالة الأطفال، ونوهت إلى أهمية تنظيم المرأة الشابة باعتبارها قوة أساسية لتطوير المجتمع، تاليًا تم تقديم وصلة غنائية من قبل عضو مركز الثقافة والفن لقمان ديرك.

مؤتمر ستار يهنئ مؤسسات المجتمع المدني بقدوم 8 آذار

زارت عضوات مؤتمر ستار مراكز مؤسسات المجتمع المدني، ووزعن الأزهار على قوات حماية المجتمع وقوى الأمن الداخلي ووحدات حماية المرأة تقديرًا على جهودها المبذولة في حماية المجتمع.

زيارة المؤسسات في قامشلو ومسيرة بالسيارات

كما زار وفد من مؤتمر ستار مؤسسات المجتمع المدني ومجلس عوائل الشهداء وقوى الأمن الداخلي ووحدات حماية الشعب، مهنئًا إياهم بالثامن من آذار.

كما وزع الوفد الأزهار على قوات حماية المجتمع تقديرًا لجهودهم في حماية المجتمع.

وفي الإطار ذاته، نظم مؤتمر ستار مسيرة بالسيارات، جابت أحياء المدينة وتوقفت في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو.

هذا وانطلقت المسيرة التي زُيّنت فيها السيارات المشاركة بصور القائد عبدالله أوجلان، وصور رموز المرأة، من أمام مركز مؤتمر ستار، وجابت أحياء المدينة.

ثم توجهت النساء إلى مركز فدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا، ثم مركز قوى الأمن الداخلي للمرأة في إقليم الجزيرة، ومن هناك انطلقت إلى مزار الشهيد دليل ساروخان.

وهناك ألقت عضو مجلس عوائل الشهداء، جيهان كلو، كلمة باركت فيها الثامن من آذار، لتضع النساء بعدها الورود على قبور الشهداء.

زيارة المؤسسات العسكرية في عامودا

وفي السياق ذاته، زار وفد من مؤتمر ستار المؤسسات العسكرية في ناحية عامودا، وذلك تكريمًا لجهودهم المبذولة ودورهم الكبير في الحفاظ على أمان وسلام المنطقة من التهديدات الداخلية والخارجية.

وزار الوفد مركز وحدات حماية المرأة، وقوى الأمن الداخلي، قوات حماية الجوهرية – المرأة، إضافة إلى مركز التجنيد لقوات الدفاع الذاتي، وقدم لهم هدايا رمزية، وبدورها شكرت المؤسسات الزيارة، وباركت يوم 8 آذار.

وفي سياق متصل، نظمت هيئة المرأة واللجنة الاجتماعية لمؤتمر ستار وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل احتفالية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في ناحية عامودا وذلك للترفيه عنهم.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون لاجتماعية والعمل، شاها خلف، كلمة باركت فيها الثامن من آذار على كافة النساء.

وبينت أن الاحتفال بالثامن من آذار يتم في مختلف أصقاع العالم، لأكثر من قرن باعتباره اليوم العالمي للمرأة.

وأشارت إلى أن النساء يعبّرن في مثل هذا اليوم عن حريتهن والنضال من أجل حقوقهن أكثر من أي وقت مضى، لافتة إلى أن المرأة استطاعت التحرر من الذهنيات السلطوية والاستبدادية، وشاركت الرجل في الحماية والإدارة.

فيما اختتمت الفعالية بتوزيع الهدايا على الحضور من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء، وعقد حلقات الدبكة وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة.

(كروب/ س ر)

ANHA