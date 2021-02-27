سلسلة محاضرات في مقاطعة قامشلو بمناسبة الثّامن من آذار

وتأتي هذه المحاضرات في إطار فعاليات الثامن من آذار التي تقام في شمال وشرق سوريا تحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة".

وألقيت المحاضرات في قرية أم الربيع وبلدة سنجق سعدون التابعة لناحية عامودا ومخيم نوروز في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو، بحضور نساء من المكونين الكردي والعربي.

بلدات ناحية عامودا

هذا ونظّمت 3 محاضرات منفصلةـ اثنان منها في قرية أم الربيع، والثالثة في بلدة سنجق سعدون التابعتين لناحية عامودا.

وأديرت المحاضرتان الأوليتان من قبل إدارية دار المرأة بمدينة قامشلو، ومجلس عدالة المرأة بالمدينة، حورية شمدين، أمّا المحاضرة الثالثة فأديرت من قبل عضو مؤتمر ستار مزكين حمو.

وبدأت المحاضرات جميعها بالوقوف دقيقة صمت جميعها إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت حورية شمدين ومزكين حمو عن تاريخ الثامن من آذار.

بيّنتا أنه تم الاحتفال بهذا اليوم في مختلف أصقاع العالم، لأكثر من قرن باعتباره اليوم العالمي للمرأة العاملة، وأشارتا إلى أنّ النساء يعبّرن في مثل هذا اليوم عن حريتهن والنضال من أجل حقوقهن أكثر من أي وقت مضى.

وتطرقت حورية ومزكين خلال حديثهما إلى دور النساء في ساحات القتال والمقاومة التي أبديت في وجه القوى الساعية لتقويض أمان المنطقة وضرب استقرارها.

وشددتا على ضرورة تعزيز النساء نضالهن ورفع وتيرته للتخلص من المشكلات المجتمعية التي تواجه النساء والمجتمع ككل، مؤكّدتين على أنّ 2021 سيكون عام النضال والحرية.

جل آغا

ونظّم مؤتمر ستار في ناحية جل آغا محاضرة في صالة المركز الثقافي، والتي زينت بأعلام مؤتمر ستار وصور الشهداء، حضرها عدد من أهالي الناحية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة لجنة التدريب في مؤتمر ستار أماني شيخ حسن كلمة باركت فيها قدوم عيد المرأة على جميع النساء في العالم وعلى نساء شمال وشرق سوريا خاصّة، وأشارت إلى أنّ المرأة عانت الكثير من الصعوبات والمعاناة حتّى حققت حرّيتها.

أماني نوّهت إلى: "أنّ المرأة أخذت دورها الفعّال في ثورة شمال وشرق سوريا، واستطاعت التحرّر من الذهنيات السلطوية والاستبدادية، وشاركت الرجل في الحماية والإدارة".

وأكّدت أماني في نهاية المحاضرة: "أنّ المرأة بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان تحرّرت، والثورة اليوم باتت تعرف بثورة المرأة".

مخيم نوروز في ديرك

هذا ونظم مجلس المرأة لشمال وشرق سوريا، بالتنسيق مع مركز الجنولوجيا، محاضرة لمهجري سري كانيه وكري سبي، في مخيم نوروز بناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، حضرها المئات من المهجرين.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها كلمة عضو منسقية مجلس المرأة في شمال شرق سوريا جورجيت برصومو التي باركت هذا اليوم على أمهات الشهداء اللواتي ضحين بأبنائهن في سبيل الحرية، وعلى القائد عبد الله أوجلان الذي منح المرأة حقوقها.

وبينت أنّ "اليوم العالمي للمرأة كان يوماً للمقاومة، حصلت فيه المرأة على حقوقها، حيث انتفضت النساء العاملات في مصنع نيويورك بعدما كن يتقاضين أجوراً أقل من الرجال، ليصبح يوم 8 من آذار يوماً عالميّاً للمرأة، تحتفل به كل نساء العالم".

كما أشارت جورجيت برصومو إلى "تضحيات المرأة في شمال وشرق سوريا ونضالها الذي وصل إلى مرحلة متقدمة ومتطورة في إيصال صوتها إلى العالم".

وبدورها تحدثت الإدارية في مركز جنولوجيا، كلستان عثمان، عن غياب العدالة، واحتكار السلطة لصالح الذهنية الذكورية وتعريض المجتمعات للقمع والمآسي، والإقصاء المتعمد للمرأة وتغييب دورها ضمن المجتمع.

ومن جانبها عضو منسقية مجلس المرأة في شمال شرق سوريا، جاندا يوسف، تطرقت إلى ضرورة "تعزيز المجتمع الديمقراطي والأخلاقي والايكولوجي الذي يعتمد على مبدأ العيش المشترك والسلمي بين المكونات والعقائد، ونبذ كل أشكال التمييز القومي والديني والعقائدي والجنسي ونبذ كل أشكال العنف ضد المرأة".

وأكدت جاندا يوسف على أهمية المحافظة على مكتسبات المرأة والشعوب في شمال وشرق سوريا وترسيخ وتطوير قانون المرأة وضمان تطبيقه وتنظيم صفوف المرأة والعمل على توعيتها وتطوير آليات الدفاع عن ذاتها تجاه كل التحديات".

ثم فتح باب النقاش للحضور، للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.

(كروب/ س ر)

ANHA