سلسلة لقاءات يجريها وفد مســد مع نواب بارزين في الكونغرس الأمريكي

وبحسب الموقع الرسمي للمجلس، فإن الوفد التقى السيناتور كريستوفر فان هولن من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وعضوي الكونغرس لويز فرانكل عن لجنة التخصص للميزانية وآدم سميث رئيس لجنة التسليح.

وبحث وفد «مسـد» والإدارة الذاتية برئاسة، السيدة إلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية؛ مجمل الأزمة السورية وأهمية الدور الأمريكي في حلها وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2254.

وبدورهم جدد المسؤولون الأمريكيون دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية وحربها ضد الإرهاب، مؤكدين على بقاء قوات بلادهم في سوريا وشراكتهم مع «قســد» حتى الوصول إلى حل سياسي مستدام في البلاد، وفق بيان مسد.

يشار إلى أن هذه اللقاءات جاءت عقب لقاءات وحوارات أجراها وفد المجلس مع الخارجية الأمريكية ومسؤولي البيت الأبيض.

(س ر)