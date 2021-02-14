سلسلة فعاليّات مختلفة في منبج تنديداً بالمؤامرة الدّوليّة على القائد أوجلان

هذا، وعقد مجلس خطّ الفارات اجتماعاً حول المؤامرة الدولية التي حيكت ضدّ القائد أوجلان في 15شباط 1999حضره أهالي الخطّ .

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت, ومن ثم تحدّث الإداري في خط الفارات عبد الله البرجس قائلاً: "القائد عبد الله أوجلان أشعل ثورة الإنسانية في الشرق الأوسط, التي استندت إلى أخوة الشعوب والعيش المشترك، ودعت إلى المساواة بين الرّجل والمرأة".

وأضاف البرجس: "ليس الشعب الكردي وحده مظلوماً بتقسيم أرضه بين أربع دول؛ العراق وإيران وسوريا وتركيا، بل أيضاً الشعب العربيّ ضمن دولته المستقلّة مظلوم أكثر من الكل فملايين العرب اليوم تهجّروا من أراضيهم إلى دول أخرى، فلا يمكن أن تتحقّق وحدة الشعوب ما دامت هناك ذهنية قومية وطائفية دينية".

وفي سياق متصل، نظم مجلس المرأة بمنبج، محاضرة حضرتها عضوات المؤسّسات المدنية والعسكرية, وذلك في قاعة المجلس التشريعي في مبنى الإدارة.

المحاضرة بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها عرض سنفزيون يتحدّث عن حياة القائد النضالية ومشاركة الدول الرأسمالية في المؤامرة, ومن ثم تحدّثت الإدارية في أكاديميات المجتمع الديمقراطي هفيدار مسلم قائلةً: "هدف المؤامرة كان ضرب شخصيات تناضل وتطالب بحرية الشعوب، وهذه الشخصيات تمثّل إرادة الشعوب, لذلك تمّ اعتقال القائد بهذه المؤامرة".

وأضافت هفيدار: "إنّ الدول التي شاركت في المؤامرة هدفها سلب حرية الشعوب واحتلال أرضها, ولكن المؤامرة لم تصل إلى مبتغاها رغم كل هذا التّخطيط".

وبيّنت هفيدار: "بأنّ القائد أعطى المرأة القوة بأن تأخذ دورها وتثبت ذاتها وتدير المجتمع وخير مثال على ذلك آرين ميركان, آفيستا خابور, بارين كوباني اللواتي أثبتن للعالم بأنهنّ قدمن أروع ملاحم البطولة والفداء في سبيل الحرية والعدالة".

ونوّهت هفيدار: "إنّ المؤامرة مستمرة في الوقت الرّاهن، ولكن بالمقاومة والنضال سنفشل المؤامرة ضدّ القائد وشعوب المنطقة، فاحتلال عفرين وسري كانيه وكري سبي جزء من المؤامرة".

واختتمت هفيدار حديثها بالقول: "ليكن يوم 15 شباط درساً لكلّ إنسان وانطلاقة جديدة لكل امرأة حتى تفشل كلّ المؤامرات التي تحاك ضدّ المنطقة".

كما نظّم مجلس الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة بمنبج، محاضرة في صالة الشبيبة للاجتماعات وسط المدينة.

المحاضرة بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها عرض سنفزيون حول المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان.

ثم تحدّثت إدارية الخطوط والمجالس في ريف منبج، زلال خالد قائلةً: "هذه المؤامرة ليست ضدّ القائد فقط، وإنما ضدّ كلّ الشّعوب المطالبة بالحرّية, لذلك الدول الرأسمالية التي حاكت المؤامرة ضد القائد كانت تخاف من فكر القائد وتحويل شعوب الشّرق الأوسط إلى شعوب ديمقراطية".

(كروب/إ)

ANHA