سلسلة فعاليات ونشاطات بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

اتخذت الحركات النسائية في شمال وشرق سوريا، من شعار "ناضلي لدحر العنف والاحتلال" شعاراً للفعاليات التي تنظمها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ 25 من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.

الحسكة

وفي هذا السياق، استذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، الشقيقات الثلاث "ميرابال" في اليوم العالمي لمناهضة لعنف ضد المرأة، وأكد أن الناشطات الثلاثة أصبحن رمزاً للعدالة، وحاجزاً للوقوف في وجه الظلم.

وفي ذات السياق، نُظمت عدة محاضرات في قرى وبلدات الناحية، حيث تجمعت العشرات من النساء أمام مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية، حاملين يافطات كتب عليها "لا للعنف ضد المرأة، لا لقتل المرأة، المرأة أساس الحياة".

وقرئ بيان من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء هندية محمد، استذكرت فيه نضال الشقيقات الثلاث ضد الدكتاتور رافائيل تروخيو، اللواتي أصبحن قرباناً للعدالة والوقوف في وجه الظلم.

وأكدت هندية محمد أن العنف يرتكب بحق المجتمعات، ولكن على المرأة بشكل أكبر، لافتةً إلى أن العنف ازاد بحق المرأة من قبل النظام الذكوري ولم تعد هناك مساواة بين المرأة والرجل.

وتطرقت إلى ما يرتكب بحق الكرد من قبل الدول المستعمرة لكردستان، وقالت "لقد رأينا كيف تم محو الثقافة الكردية، وفرض ثقافات وأديان أخرى عليهم وذلك في سبيل تجريد المجتمع الكردي من الإرادة والهوية الحقيقية له".

"العنف نتاج سياسات الأنظمة الحاكمة"

وفي الإطار ذاته، نظم مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، محاضرة حول أسباب العنف وأشكاله وآثاره على المرأة ضمن المجتمع، حضرتها العشرات من النساء.

وخلال المحاضرة التي ألقيت في مساكن بانوراما الواقعة في مدخل مدينة الحسكة الجنوبي، تحدثت الإدارية في مكتب المرأة بمؤتمر ستار نورا شهاب، عن أسباب العنف ضد المرأة وأشكاله، مشيرةً إلى أن العنف هو نتيجة للذهنية السلطوية الذكورية وسياسات الأنظمة الحاكمة.

وبينت نورا، أن أحد أسباب العنف ضد المرأة في المجتمع، هو النظرة الدونية التي لا ترى المرأة كإنسانة كاملة الإنسانية وكذلك قبول المرأة نفسها للعنف الممارس ضدها من قبل الرجل وتقبلها وخضوعها له.

قامشلو

وفي السياق، أدلى مجلس المرأة لعوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، ببيان إلى الرأي العام، قرئ من أمام مقر مجلس عوائل الشهداء في حي العنترية بمدينة قامشلو، من قبل عضوة المجلس، آفين الحاج.

ولفت البيان في مستهله إلى تاريخ اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وأوضح أن العنف لا يطبق فقط على النساء بل يتم ضد المجتمع بأكمله، وأشار إلى أنواع العنف الممارس ضد المرأة، مبيناً أن العنف الذي يطال النساء يُخرجها والمجتمع من جوهرهما.

ونوه البيان إلى العنف الذي تعرضت له النساء في شنكال وعفرين "عندما دخل داعش والدولة التركية المغتصبة لأراضينا".

كوباني

أما في كوباني، فقد تم تقديم عرض مسرحي بعنوان "القفص الذهبي" إلى جانب تأدية فقرة راقصة من قبل فرقة الهلال الذهبي، بحضور العشرات من أهالي منطقة صرين.

وقبل البدء بالمسرحية ألقت الإدارية في مكتب المرأة لحزب سوريا المستقبل، أحلام علي كلمة قالت فيها "منذ آلاف السنين، وهناك إبادة جماعية ضد النساء ولكن لم يصف أحد قتل النساء بإنها إبادة جماعية ضدهن".

وأكدت أحلام علي أن النساء المناضلات في العالم دفعن ثمناً باهظاً في البداية، ولكن أثبتن نجاحاً على كافة الأصعدة، وهذا النجاح يعود إلى كفاحها ضد الذهنية الذكورية.

وأكدت أحلام علي، بأنهن كنساء في حزب سورية المستقبل سيكثفن نضالهن ضد الذهنية الذكورية، وسيبنين المجتمع على أساس الحرية والمساواة، وسيناضلن معاً ويكافحن من أجل بناء سورية ديمقراطية تعددية.

ومن ثم ألقى رئيس مكتب حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات، فرحان حج عيسى، كلمة أشار فيها إلى معاداة الرجل للمرأة وسعيه لأن يكون هو صاحب القرار في كل ما يتعلق بالأسرة، وبالمقابل يطالب المرأة بأن تكون هي المضحية والكتومة والعاملة، وأضاف: "الأم مدرسة، لذلك يجب أن تكون موجودة وحاضرة في صنع هذا البلد، والأجيال القادمة".

وبعد إلقاء الكلمات بدأت مسرحية "القفص الذهبي"، التي تمحورت حول زواج القاصرات، والعنف المنزلي الذي تتعرض له المرأة، تلاها تأدية فقرة راقصة أدتها فرقة الهلال الذهبي.

منبج

وفي منبج، نظم مكتب تجمع نساء زنوبيا محاضرة، تحت شعار "ناضلي لدحر العنف والاحتلال" في خط الحية والياسطي شمال المدينة.

وتمحورت المحاضرة التي ألقيت من قبل الإدارية في لجنة المرأة، هبة داده، عن المجتمع الطبيعي ودور الآلهة الأم في إدارة المجتمع وقيادته في جميع جوانب الحياة، تحت مبدأ الكل أو لا شيء، في جو يسوده التعايش السلمي والحب والمساواة بين جميع الأفراد.

ومن جانبها شرحت عضوة الهيئة الإدارية لتجمع نساء زنوبيا غادة حميد، أسباب ارتكاب العنف وأشكاله، مشيرة إلى أن للعنف أسباب عدة منها، ثقافية وتربوية واقتصادية، وآخر نتاج العادات والتقاليد الخاطئة، موضحة أشكاله "كالإساءة اللفظية والاعتداء الجسدي والاقتصادي، والتعنيف النفسي والروحي والصحي".

الطبقة

وفي مدين الطبقة، علق مكتب تجمع نساء زنوبيا يافطات على مداخل ومخارج المدينة، وذلك ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أطلقها المكتب.

وكتبت على اليافطات التي شاركت في تعليقها مختلف المؤسسات النسائية في المنطقة عبارات مناهضة للعنف ضد المرأة وأخرى لتوعية النساء لحقوقهن المسلوبة ودفعهن لأخذ مكانهن الحقيقي في المجتمع.

الشهباء

في حين شاركت العشرات من عضوات مؤتمر ستار، وعضوات المجالس والكومينات، المؤسسات المدنية، في محاضرة أقيمت في صالة الشهيدة "آخين ولات" الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، تحت شعار "مناهضة العنف ضد المرأة...معاناة المرأة خلال الازمة السورية والعنف المنهج".

وتحدثت عضوة مكتب المرأة للمجلس، لمية خلف، عن قصة الأخوات الثلاث ميرابال، ومن ثم افتتحت الإدارية في مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطي، زينب قنبر، في عفرين والشهباء، المحاور الثلاث للمحاضرة، وتناولت فيها "العنف السياسي، والعنف الاجتماعي، ومعاناة المرأة في الأزمة السورية".

وأشارت المحاضرة إلى مفهوم العنف الذي يتراوح بين الإذلال وإلحاق الضرر الجسدي وجرائم قتل المرأة، وتقليل دورها في بناء مجتمع ديمقراطي، مبينة ما طرأ على نشاط المرأة بعد ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا.

(كروب/ ي م)

ANHA