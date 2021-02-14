سلسلة فعاليات تستنكر المؤامرة الدولية على القائد أوجلان في شمال وشرق سوريا

وضمن سلسلة فعاليات 15 شباط، عرض اليوم مجلس مقاطعة عفرين سنفزيوناً حول المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان عام 1999، حيث تجمع العشرات من أعضاء المجالس والكومنيات والمؤسسات في صالة ميتان الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم عُرض السنفزيون الذي استمر لمدة 40 دقيقة، حول مخططات الدول الرأسمالية ومؤامراتها ضد قضية الشعب الكردي وقائده عبدالله أوجلان.

ثم تحدثت الإدارية في مجلس مقاطعة عفرين نوروز أحمد عن المؤامرة الدولية، مؤكدةً أنها "كانت للسيطرة على الشرق الأوسط".

وشددت نوروز أحمد أنه "بمقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي منذ أكثر من20 عاماً ومشروع الأمة الديمقراطية الذي يطبق في شمال وشرق سوريا، المؤامرة ستفشل".

بيان مؤسسة جرحى الحرب

وفي السياق نفسه، أدلت اليوم الأحد، مؤسسة جرحى الحرب بإقليم عفرين ببيان، في ساحة مخيم برخدان.

وقرئ البيان باللغة الكردية من قبل عضو لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي عبد الحميد خلوف وباللغة العربية من قبل عضو مؤسسة الجرحى كيفارا مراد.

واستنكرت المؤسسة في بيانها المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبدالله أوجلان، لافتة إلى شعار "لا تستطيعون حجب شمسنا".

وأوضح البيان أن القوى الدولية "باستهداف القائد عبد الله أوجلان وأسره، سعت للتخلص من التنظيم السياسي والفكري وانحلال القاعدة الجماهيرية للحزب إلا أنه أخذ طابعاً جديداً".

وأضاف: "استطاع القائد أن يستغل السجن لصالحه حيث قام بتأليف الكتب وتطوير الفكر الثوري وطرح مشروعاً يخدم المجتمع البشري بأسره وشعب الشرق الأوسط بشكل خاص"، مؤكداً أن القائد تغلب على المؤامرة الدولية وانتصر عليها.

كما أدان البيان العزلة المفروضة على القائد، مبيناً أنها "ليست إلا محاولة بائسة منهم للنيل من إرادة القائد وقطع الجماهير عنه، بالتزامن مع حملاتهم العسكرية على الصعيد الميداني وافتعال الفتن واستخدام الحرب الخاصة للضغط على حركة التحرر الكردستانية"

وناشدت المؤسسة منظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن والمحكمة الدولية لإطلاق سراح القائد مشددة على أنه "رسول السلام".

بيان مجلس عوائل الشهداء بمدينة حلب

كما أدلى، اليوم الأحد، مجلس عوائل الشهداء بمدينة حلب، ببيان إلى الرأي العام، أمام مجلس عوائل الشهداء، قرأته عضوة الشبيبة بريتان جعدان.

وأكد البيان أنه بالمؤامرة "أرادوا أسر إرادة الشعب الكردي وطمس هويته لأن القائد ناضل ضد الأنظمة السلطوية في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع"، وبيّن أن "الأنظمة ذاتها تحاول اليوم كسر إرادة الشعب مرة أخرى عبر احتلالها عفرين وسري كانية وتل أبيض".

وشدد على أن "الهجمات التي يتم تصعيدها في مناطق الدفاع المشروع هي بدراسة وتخطيط مسبق"

وأكد البيان على "جاهزية واستعداد الشبيبة الدائم للدفاع عن مفكر الأمة الديمقراطية حتى تحريره من الاعتقال القسري وتحرير كل الأراضي المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته".

لافتاً إلى أن "فكر القائد عبد الله أوجلان، ليس حكراً على الكرد وحدهم، بل هو لجميع الشعوب التي تؤمن بحق الحياة والعيش المشترك".

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل الفوري والوقوف أمام الاحتلال التركي وسياساته ضد القائد عبد الله أوجلان، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

تظاهرة شبيبة ديريك

كما خرجت شبيبة منطقة ديرك بمقاطعة قامشلو في تظاهرة منددة بهجمات جيش الاحتلال التركي على منطقة غاري، والمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان.

وانطلقت التظاهرة من أمام دوار الشهداء وسط مدينة ديرك وجابت شوارعها، رفع فيها المتظاهرون صور القائد وأعلام حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، ورددوا الشعارات التي تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي.

بعدها توجه المتظاهرون صوب خيمة الاعتصام، وهناك وقفوا دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم أدلى اتحاد المرأة الشابة ببيان إلى الرأي العام، قرأته الإدارية عائدة جاسم.

وأدان البيان الهجمات على باشور كردستان واستنكر المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان.

وشدد البيان "سنصعد من وتيرة نضالنا حتى تحرير القائد من سجون الفاشية التركية، فالقائد ناضل من أجل حرية الشعوب التواقة للحرية".

محاضرة لمجلس المرأة في الطبقة

وفي السياق عقد مجلس المرأة في الطبقة محاضرة تحت شعار "من حرية القائد تبدأ حرية المرأة"، وذلك في المركز الثقافي بالمدينة، حضرها العشرات من نساء الطبقة وممثلات المؤسسات المدنية والعسكرية ومكاتب المرأة في الإدارة.

وبدأت المحاضرة بدقيقة صمت استذكاراً للشهداء، ثم تحدثت إدارية مجلس عوائل الشهداء رومات محمد، عن المؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان، وتطرقت إلى أبرز المحطات في مسيرته النضالية.

تلاها عرض سنفزيون عن حيثيات المؤامرة الدولية.

(كروب/ س ر)

ANHA