سلسلة فعاليات للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل

وحضر الحفل الذي نظم على خشبة مسرح مركز الثقافة والفن في الطبقة، المئات من الأطفال برفقة ذويهم، بالإضافة لعدد من معلمات رياض الأطفال والمدارس في المدينة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت الرئيسة المشتركة للجنة الثقافة والفن في الطبقة، نور الهدى قطران، كلمة قالت فيها: "نحتفل بيوم الطفل العالمي؛ اليوم الذي يحمل معه معنى البراءة والإبداع، لذلك علينا دعم أطفالنا بكل كلمات الحب والحنان وتشجيع مواهبهم وتوجيههم بشكلٍ صحيح من أجل بناء مستقبل واعد".

وأضافت نور الهدى: "إن مرحلة الطفولة مرحلةٌ مهمة تحدد مستقبل الطفل، ينبغي رعايتها بشكلٍ إيجابي من قبل الآباء والأمهات في سبيل النهوض بالأجيال إلى أفضل المراحل والمستويات".

وخلال الاحتفالية، قدّمت فرق فنية للأطفال رقصات وأغاني للطفولة وأعمال مسرحية، وأغاني من التراثين العربي والكردي، قُدّمت من قِبل فرق "عالم الطفولة" و"عفرين" و"أمل" و"براعم الفرات".

دير الزور

أحيا أطفال ريف دير الزور الغربي يوم الطفل العالمي، تحت شعار "أطفالنا أمل المستقبل" احتفالية في مخيم أبو خشب، شارك فيها العشرات من الأطفال وأعضاء المؤسسات المدنية ولجنة المرأة بمجلس دير الزور المدني.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة لرئيس لجنة الثقافة والآثار بمجلس دير الزور المدني، إسماعيل المشعل، قال فيها "كنا حريصين على إحياء ذكرى اليوم الطفل العالمي في مخيم أبو خشب؛ بهدف ترفيه الأطفال وإخراجهم من أجواء الحروب".

وخلال الاحتفالية، قدمت فرقة لجنة الثقافة والآثار بدير الزور العديد من العروض المسرحية

واختتمت الاحتفالية، بتقديم هدايا متنوعة للأطفال من قبل لجنة الثقافة والآثار.

حلب

وفي حلب، نظمت روضة أزهار المستقبل التابعة للجنة التربية والتعليم في المجتمع الديمقراطي في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود في حلب، معرضاً فنياً، يتضمن ما يقارب 75 لوحة وعدداً من المشاريع؛ بمناسبة يوم الطفل العالمي؛ بهدف توعية الطفل وزيادة إدراكه وتعريفه بثقافته.

وتضمّن المعرض لوحات ومشاريع عما يشغل اهتمام الطفل، فضلاً عن إن المشاريع التي تجعله ينفتح على ثقافته ولغته الأم.

بدأ المعرض بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت عضوة لجنة التربية والتعليم في المجتمع الديمقراطي، ميديا محمد مسلم، كلمة افتتاحية، رحبت في مستلها، بالحضور وقالت: "نعلم أنّ الأطفال زينة الحياة، وصوت الحرية، وأمل المستقبل؛ لذا يجب أن نكون أهلاً حقيقياً لهؤلاء الأطفال، ونعلمهم بأنّ كل واحد منهم يمتلك الحق ليدرس ويتعلّم بلغته وأن يعيشوا في وطنهم آمنين".

وبينت ميديا "يبلغ عدد اللوحات نحو 75 لوحة وعدداً من المشاريع، في حين تتراوح أعمار الأطفال المشاركين ما بين 4 إلى 6 سنوات"، وتتناول اللوحات بحسبها "الأحرف العربية والكردية، وأيام الأسبوع، وفصول السنة، والألوان، وعن الثقافة الكردية ومزار الشهداء في عفرين وصوراً للقائد عبد الله أوجلان".

(كروب/خ)

ANHA