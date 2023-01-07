سلسلة فعاليات في شمال وشرق سوريا استذكاراً لشهيدات مجزرة باريس

ضمن سلسلة الفعاليات المنددة بمجزرة باريس الأولى واستذكاراً لشهيداتها، نظم مؤتمر ستار سلسلة محاضرات واجتماعات؛ في مدينة الرقة وناحيتي تربه سبيه وديرك التابعتين لمقاطعة قامشلو.

ديرك

نظم مؤتمر ستار، اليوم السبت، محاضرة في مركز دجلة للثقافة والفن في ناحية ديرك، بحضور العشرات من أهالي الناحية وأعضاء وإداريي المؤسسات المدنية والنسائية.

ألقيت المحاضرة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار، فاطمة محمد، أشارت فيها "كانت الشهيدة ساكينة جانسيز ريادية وقيادية لثورة المرأة، وباستشهادها مع رفيقتيها، ليلى شايلمز وفيدان دوغان؛ أصبحن رمزاً لمقاومة المرأة التي تناضل من أجل الحرية".

وأضافت "أرادت دولة الاحتلال التركي من استهداف ساكينة جانسيز ورفيقتيها؛ كسر إرادة الشعب الكردي والنيل من حقوق المرأة"، وتابعت "إن استشهاد رفيقاتنا الثلاثة خلق ثورة جديدة لنضال المرأة، وقامت آلاف النساء بتطوير أنفسهن على فكرهن"، مشددة "يجب علينا الالتفاف حول نهج الشهداء لتحقيق العدالة والحرية".

واختتمت المحاضرة بترديد الشعارات " .Jin, Jiyan, Azadîالمرأة، الحياة، الحرية".

وفي السياق، عرضت حركة المرأة الشابة في ناحية ديرك فيلماً سنفزيونياً عن حياة الشهيدات الثلاثة في قاعة مركز دجلة للثقافة والفن في ناحية ديرك، بحضور العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وانتهى السنفزيون بترديد الشعار " .Jin, Jiyan, Azadîالمرأة، الحياة، الحرية".

الرقة

نظم مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الرقة، مراسم استذكار للشهيدات (ساكينة جانسيز، وليلى شايلمز، وفيدان دوغان)، شاركت فيها عضوات التجمّع، ومجلس المرأة السورية، في مركزه بالرقة.

ألقيت فيها محاضرة عن حياة الشهيدة ساكينة جانسيز من قبل الناطقة باسم مكتب تجمّع نساء زنوبيا، سوسن الخلف، قالت فيها "ساكينة جانسيز ابنة مدينة ديرسم، تلك المدينة التي وقفت في وجه القمع الوحشي؛ لتعلن صمودها أمام الظلم التركي الذي تجسّد في الانتهاكات المتكررة لأراضيها، ولتجسيد الطاقات النضالية، فإن ساكينة هي انبثاق لتاريخ ديرسم وكردستان وكل منطقة الشرق الأوسط".

وأشارت "منذ أن تعرفت على حركة التحرر الكردستانية، وهي تناضل كمن يحفر البئر بإبرة، فقد أقسمت أن تكون صوت الحرية للمرأة التي يراد استبعادها، أن تكون روح الشعب الذي يراد القضاء عليه".

واختتمت سوسن المحاضرة بالقول "ساكينة جانسيز هي مناضلة أممية تميزت دوماً بالإيمان الثوري وبالمعنويات العالمية والعزيمة التي لا تتزعزع وخاصة على صعيد حرية المرأة".

تلاه عرض سنفزيون عن حياة الشهيدة، ساكينة جانسيز، وعن تطورها السياسي على الرغم من صغر سنها، وعن تجاربها في الحرب الثورية".

واختتمت المراسم بإشعال الشموع استذكاراً للشهيدة ساكينة جانسيز وكافة الشهداء.

تربه سبيه

ونظم مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه، اجتماعاً، استذكر فيه شهيدات مجزرة باريس الأولى، بمشاركة العشرات من النساء وعضوات مؤسسات الناحية في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي بالناحية، وبدأ بعرض فيلم سنفزيوني عن حياة المناضلات، ثم تحدثت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية، هدية شمو، وقالت "على الرغم من مرور عشرة أعوام على مجزرة باريس الأولى، ما تزال السلطات الفرنسية تتستر على الفاعلين".

وأشارت "هذا التكتم دفع أعداء الشعب الكردي إلى ارتكاب مجزرة باريس الثانية؛ بهدف إسكات صوت الشعب الكردي ومنعه من المطالبة بحقوقه".

وأكدت أن هذه المجازر لن تثني الشعب الكردي عن المطالبة بحقوقه والنضال حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً".

(كروب/ ل م)

ANHA