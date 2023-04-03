سلسلة فعاليات في مناطق شمال وشرق سوريا احتفاء بميلاد القائد أوجلان

نظم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات احتفالية لأبناء الشهداء، بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان، في مركز باقي خدو الذي علقت فيه صور القائد.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أوقد أبناء الشهداء شموع ميلاد القائد.

ليلقي بعدها الإداري في شبيبة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، محمد محمد كلمة عاهد خلالها القائد عبد الله أوجلان على السير على فكره وفلسفته حتى تحقيق النصر على أعداء الشعوب بروح حرب الشعب الثورية.

مضيفاً: "لن يهدأ لنا بال حتى نحرر قائدنا جسدياً، فيوم ميلاد القائد ميلاد لنا جميعاً ولهذا حان الوقت ليعي الجميع بأن من كبر على فكر وفلسفة القائد لا يعرف الاستسلام".

وتخلل الحفل تقديم عروض فنية من قبل الأطفال، وفقرات غنائية قدمها الفنان خليل جان.

عين عيسى

أما في ناحية عين عيسى فزرع العشرات من أهالي ناحية عين عيسى ومهجرو مقاطعة كري سبي بالإضافة إلى العاملين في مؤسسات مجلس المقاطعة، الأشجار في حديقة المرأة وسط ناحية عين عيسى.

وتزامنت فعالية زراعة الأشجار في ناحية عين عيسى مع زراعتها في كل من نواحي وبلدات مقاطعة كري سبي (ناحية الجرن، ناحية سلوك، وبلدة الهيشة) احتفاءً بهذه المناسبة.

منبج

وفي مدينة منبج أطلقت هيئة الثقافة والفن مهرجان الطفل الحر الثاني ومعرض الخط الذي أقيم على مسرح الثقافة والفن وسط المدينة.

وخلال المهرجان ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في الإدارة المدنية في منبج سهام حمو كلمة قالت فيها: "تعد الطفولة اللبنة الأساسية في بناء شخصية الإنسان ومستقبله، وكما قال القائد والمفكر عبد الله أوجلان الحرية تبدأ من الطفولة فيجب ألا نخون أحلامهم".

من جانبه، ألقى العضو في لجنة حرية القائد أوجلان في منبج إسماعيل قطوان كلمة بارك فيها ميلاد القائد وقال: "هذا اليوم هو يوم الانبعاث للشعوب المضطهدة، يوم تحقيق حلم المضطهدين وطالبي الحرية، فمقاومة القائد وتوجيهاته هي التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة التاريخية، حيث خاض القائد خلال حياته نضالاً كبيراً من أجل حرية كل الشعوب الإنسانية".

بدورها، أشارت الإدارية في تجمع نساء زنوبيا، رابعة بكرو "أطلقنا مهرجان الطفل الثاني في منبج بالتزامن مع ميلاد القائد ليكون رسالة حب وتقدير واحترام لقائد الإنسانية، وعربون وفاء وامتنان لأطفالنا جيل المستقبل وحجر الأساس لهذا المجتمع الديمقراطي الحر".

وتخللت الاحتفالية فقرات غنائية قدمتها فرقتا روجدا وربيع الفرات. كما قدمت فرقتا "روضة الشمس" و "شمس الأمل" التابعتان للجنة المرأة مسرحية بعنوان "أخوة الشعوب" وفقرة غنائية. وقدمت بعدها فرقة شيلان من مدينة كوباني فقرات من الرقص الفني، بالإضافة إلى قصائد شعرية ألقاها عدد من الشعراء.

ثم توجه الحضور إلى معرض الصور التي تضمنت أقوال القائد عبد الله أوجلان، لتنتهي الاحتفالية بترديد "يعيش القائد أوجلان".

في السياق احتفلت مؤسسة جرحى الحرب في منبج وإقليم الفرات بمناسبة ذكرى ميلاد القائد عبدالله أوجلان، واعتبروا هذا اليوم العظيم يوم ميلاد كافة الشعوب في شمال شرق سوريا.

حيث شارك في الاحتفالية التي أقيمت في حديقة القائد بسد تشرين جنوب شرق مدينة منبج، أعضاء وعضوات مؤسسة جرحى الحرب في منبج وإقليم الفرات، وعلقت في الحديقة صور القائد عبد الله أوجلان وبعض المنسوجات اليدوية.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في مؤسسة جرحى الحرب لإقليم الفرات عكيد قره دانيز كلمة هنأ فيها كافة الشعوب الحرة وقائد الإنسانية عبدالله أوجلان بمناسبة ميلاده".

واعتبر عكيد قره دانيز ميلاد القائد عبدالله أوجلان يوم الانبعاث وولادة الإنسانية.

ثم قاموا بزراعة الأشجار على أطراف الحديقة، لتنتهي الاحتفالية بترديد شعارات "المرأة الحياة الحرية"، "بالروح بالدم نفديك أوجلان"، وعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

زركان

وفي ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة نظمت لجنة الفعاليات والنشاطات، محاضرة للتعريف بحياة القائد عبدالله أوجلان ومسيرته النضالية.

وحضر المحاضرة التي نظمت في قاعة المحاضرات بمجلس ناحية زركان أعضاء وعضوات الكومينات والمجالس.

بعد الوقوف دقيقة صمت تحدث عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي عبد الرحمن الحسين، عن سيرة حياة القائد عبدالله أوجلان ومسيرته النضالية.

كما ركز في المحاضرة، على المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان تضمنت الدوافع، والجهات المتآمرة، وآلية تنفيذها، وكيفية استمرارها، واستمرار نضال الشعوب الكردستانية لتحريره جسدياً.

واختتمت المحاضرة بعرض سينفزيون عن حياة القائد عبدالله أوجلان.

(كروب/د)

ANHA