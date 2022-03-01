سلسلة فعاليات بمناسبة يوم المرأة العالمي في إقليم الفرات

نظم اتحاد المرأة الشابة، اليوم مع بداية شهر أذار في مدينة منبج، خيمة المرأة الحرة، تحت شعار "لنتحد لننتقم وندحر الاحتلال" ، وذلك في دوار السبع بحرات غرب المدينة.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة ، ومن ثم رحبت الإدارية باتحاد المرأة الشابة سيدانا حنوش بالحضور وهنأت جميع النساء بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وتلاها كلمة باسم مجلس المرأة العسكري ألقتها فاطمة محمد قالت "باسم مجلس منبج العسكري، نتقدم باحر التهاني ونبارك كافة النساء في العالم، بمناسبة قدوم عيد المرأة العالمي مع بداية الربيع ونقول كل عام وانتم بألف خير".

ومن ثم القت الرئيسة المشتركة للجمعية الشركسية تالين نجم الدين كلمة باسم منظمات المجتمع المدني قالت فيها" بروح مقاومة المرأة المناضلة من أجل احلال السلام والحرية نستقبل الثامن من أذار اليوم العالمي للمرأة ونهنى كافة النساء اللواتي يمثلن أمل الانسانية بجهودهن".

كما ألقت الإدارية بمكتب العلاقات في مجلس المرأة السورية رولا عثمان كلمة قالت فيها" باسمي وباسم مجلس المرأة السورية، أبارك وأهني مع اقتراب (اليوم العالمي للمرأة)، والذي يصادف يوم الثامن من اذار، الذي يحتفل به العالم اجمع، فالمرأة هي الصوت الصارخ في المجتمع، والمناضلة لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل".

ومن ثم ألقت عضوة لجنة التدريب بمكتب تجمع نساء زنوبيا هبة الأحمد هنأت فيها جميع نساء شمال وشرق سوريا ونساء العالم أجمع بهذا اليوم، يوم الثامن من آذار، فالمرأة بالرغم من كل الصعوبات التي مرت بها ألا أنها لاتزال قوية ومقاومة، لا تنحتي وكل عام وهي بألف خير".

كما تخللت الفعالية إجراء سباق بالدراجات الهوائية للفتيات.

كوباني

وفي السياق أدلت حركة الهلال الذهبي في مقاطعة كوباني ببيان إلى الرأي العام هنأت فيه اليوم العالمي للمرأة المصادف لـ 8 آذار من الشهر الجاري، وعاهد البيان بالسير على خطى شهيدات حرية المرأة وإبراز مقاومتهن وبطولاتهن عبر الفن.

وقرأ البيان بالقرب من أحد معالم المقاومة في مدينة كوباني حيث البقعة التي تحتوي على شعر عدد من شهيدات وحدات حماية المرأة خلال معركة كوباني.

وقرأت عضوة إدارة حركة الهلال الذهبي في مقاطعة كوباني زيلان جليلاتي البيان باللغة الكردية بحضور العشرات من أعضاء الحركة.

وجاء في البيان البيان إن "السلطة الذكورية تمارس كافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي على المرأة بهدف كسر إرادة المرأة وفرض سلطتهم الكاملة على المرأة ووجودها، وبصدد ذلك لا تزال المرأة تقاوم تلك السلطة لنيل حريتها وحماية ثقافتها".

وأضاف البيان "ثقافة المقاومة زرعت في كيان المرأة التي صنعت ميراثاً من النضال ضد السلطات الذكورية المهيمنة وضحت الآلاف من النساء بأرواحهن في كافة أرجاء العالم في سبيل نيل حريتها".

البيان هنأ جميع النساء بمناسبة يوم المرأة العالمي، وعاهد بمواصلة على "نهج وفكر القائد عبدالله أوجلان".

(كروب)

ANHA