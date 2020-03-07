سلسلة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مقاطعة قامشلو

شهدت مناطق مقاطعة قامشلو اليوم سلسلة فعاليات ونشاطات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف 8 آذار من كل عام.

عامودا

ففي ناحية عامودا نظم مؤتمر ستار احتفالية تحت شعار" نضالنا حرية مقاومتنا نصر"، في قرية كري موزان الأثرية التابعة لناحية عامودا.

وشارك في الاحتفالية المئات من أهالي ناحية عامودا والبلدات والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى أعضاء مؤسسات المجتمع المدني، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وقوى الأمن الداخلي.

وعُلقت على منصة المسرح صور الشهداء والقائد عبد الله أوجلان، وأعلام مؤتمر ستار، ولافتات كُتب عليها "الحرية للقائد أوجلان".

وتحدثت خلال الاحتفالية الإدارية في مؤتمر ستار مرة زورو وباركت يوم الثامن من آذار على جميع النساء، وقالت" نبارك الثامن من آذار على جميع النساء في أرجاء العالم، وبشكلٍ خاص النساء في شمال شرق سوريا".

وأوضحت مرة زورو أن ما وصلت إليه المرأة في شمال وشرق سوريا هو نتاج لفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، الذي قاوم وناضل من أجل إخراج المرأة من المستنقع الذي كانت فيه والذهنية السلطوية التي كبلت المرأة لمئات السنين، وقالت: "وخير دليل على ذلك هو تواجد النساء في هذا المكان للاحتفال بيومها العالمي الذي كان حكراً عليها".

تلاها تقديم الفرقة الموسيقية التابعة لمركز هوري للثقافة والفن فقرات غنائية ومسرحية.

قامشلو

وفي مدينة قامشلو نُظمت محاضرة برعاية رابطة المرأة المثقفة ومنظمة حقوق الإنسان حول الآثار السلبية للنزاعات والحروب على المرأة، في حديقة القراءة في الناحية الغربية في مدينة قامشلو.

المحاضرة ألقيت من قبل الحقوقية زوزان إبراهيم، وتحدثت عن اتفاقية سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، والتي تضمنت في بنودها على عدم التمييز، بالإضافة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في ميادين الرعاية الصحية، والحصول على خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الاسرة.

زرع الأشجار

وفي نفس السياق قام مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي بزرع الأشجار في دوار الشهيد ياسر خانيكة في الناحية الشرقية بمدينة قامشلو.

كما أصدرت نساء مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة بياناً إلى الرأي العام العالمي، في حديقة 19 تموز في حي الأربوية بمدينة قامشلو.

يجب إظهار وفضح الجرائم المرتكبة بحق المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا ومقاضاة فاعليها

البيان قُرئ من قبل بيرفان رشو عضوة مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة، وهنأت عبر البيان نساء العالم عموماً وسوريا خصوصاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأوضحت أن المرأة في شمال وشرق سوريا تستطيع بإيمانها وقدرتها لعب دور ريادي في إنهاء معاناة المرأة في سوريا.

ودعت بيرفان رشو جميع النساء المناضلات في العالم إلى الوقوف مع المرأة السورية في هذه الظروف الصعبة والمأساوية التي تعيشها، ولعب دور داعم ومساند لها، والضغط على دولها لإنهاء الحرب في سوريا، ومحاسبة كل من تسبب بها، كما دعت المنظمات الحقوقية والنسوية للعمل على إظهار وفضح الجرائم المرتكبة بحق المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا ومقاضاة فاعليها.

زيارة جرحى الحرب ومؤسسات الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية

كما هنأ وفد منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا نساء مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، والأحزاب السياسية في مدينة قامشلو، بالإضافة إلى تقديم صورة لنضال المرأة في شمال وشرق سوريا.

وشملت زيارة وفد منسقية مؤتمر ستار مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، مكتب المرأة في دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، ومركز جرحى الحرب، ومركز العلاقات الدبلوماسية لوحدات حماية المرأة، ومكتب المرأة في مجلس المرأة السورية، والاتحاد النسائي السرياني، وإعلاميات فضائية روناهي ومركز أسايش المرأة في إقليم الجزيرة.

تل حميس/تل براك

وفي نفس السياق وزعت نساء ناحيتي تل حميس وتل براك أكاليل الورود على المؤسسات المدنية والعسكرية في ناحية تل براك بمناسبة 8 آذار عيد المرأة العالمي.

وزارت النساء مراكز قوى الأمن الداخلي، و وحدات حماية المرأة YPJ، ومؤتمر ستار، ومركز الكهرباء، ولجنة إدارة المدارس في ناحية تل براك، ومجلس عوائل الشهداء، وذلك لتهنئتهم بمناسبة عيد المرأة العالمي، وإهدائهم أكاليل من الورود بهذه المناسبة.

(كروب/أ ب)

ANHA