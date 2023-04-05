سلسلة فعاليات احتفاء بميلاد القائد عبد الله أوجلان

يصادف ميلاد القائد عبد الله أوجلان 4 نيسان وبهذه المناسبة، زرع اليوم المجلس العام في الخط الجنوبي لمدينة الرقة وأكاديمية الشهيد عبد العزيز العيسى للمجتمع الديمقراطي الأشجار في الخط الجنوبي لمدينة الرقة بمشاركة أعضاء المجلس وأعضاء أكاديمية الشهيد عبد العزيز العيسى للمجتمع الديمقراطي وشيوخ ووجهاء العشائر ومجلس الرقة المدني.

وقبل البدء بزراعة الأشجار، أدلى عضو المجلس العام في خط الشامية إبراهيم الرمضان ببيان بمناسبة ميلاد القائد عبدالله أوجلان، جاء فيه:

"في هذا اليوم العظيم نقف ونمجد الذكرى السنوية لميلاد القائد عبدالله أوجلان والذي بولادته أصبح شعلة تضيء درب الشعوب المضطهدة والمظلومة والذي استطاع بفلسفته وفكره الحر أن ينتزع الحقيقة من سراديب الجهل وفجوات الظلام".

وأضاف البيان: "إن القائد عبدالله أوجلان ولد من رحم الإنسانية جمعاء، لذا علينا نحن شعوب الشرق الأوسط أن ننشر فكره ونعشق مبادئه في التضحية والمحبة والسلام، كما أن هذه المبادئ والأفكار التي نشرها القائد استطاعت بث الوعي بين شعوب العالم والتي بدورها تشكل خطراً على الدول الرأسمالية وعلى النظام العالمي الجديد".

ومن ثم تمت زراعة الأشجار في مركز المجلس العام في الكسرات وجبل قرية الكسرات والذي يقع في الجهة الجنوبية من مدينة الرقة.

قامشلو

في السياق، نظمت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV- DEM) في مدينة قامشلو، اجتماعاً حضره العشرات من أعضاء الاتحادات والمؤسسات، والرئاسة المشتركة للحركة في مركز محمد شيخو للثقافة والفن.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم تحدث الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو الذي بارك ميلاد القائد عبدالله أوجلان وقال: "ميلاد القائد عبد الله أوجلان هو يوم انبعاث الشعب الكردي والشعوب التواقة للحرية، يوم إعادة تصحيح مسار حقيقة التاريخ".

وأضاف: "عند فهم القائد وحقيقته نجد أنه قدم أفكاراً وأطروحات ليس من أجل حرية الكرد فقط بل من أجل حرية الشعوب المضطهدة وحرية المرأة على وجه الخصوص، لذا يجب أن نعتبر يوم ميلاده يوم خلق الحياة الحرة والكريمة للإنسانية جمعاء".

وتابع حسو: "علينا تصعيد النضال والعمل من أجل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

الحسكة

كما نظم اتحاد المرأة الشابة في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، احتفالية بهذه المناسبة بمشاركة العشرات من أهالي ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة.

نظمت الاحتفالية في ساحة مجلس عوائل الشهداء بالناحية، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم عرض سنفزيون عن حياة القائد عبد الله أوجلان و مقتطفات من أحاديثه المسجلة.

وانتهت الاحتفالية بترديد الشعارات التي تحيي نضال ومقاومة القائد عبد الله أوجلان.

(كروب/ف)

ANHA