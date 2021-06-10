سلسلة انفجارات متتالية في صنعاء والتحالف ينفي تنفيذ ضربات

وهزت سلسلة انفجارات، اليوم الخميس، مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث شوهد تصاعد كثيف للدخان.

وأفاد شهود عيان، بحسب مصادر شبكة "العربية الحدث" أن الانفجارات التي لم تعرف أسبابها، وقعت على فترات متقطعة، حيث سمع دوي انفجارين متتاليين عند ساعات الصباح الأولى، تلاها ثلاثة انفجارات عند منتصف النهار.

ومن جهته، أكد التحالف العربي عدم تنفيذ أي عملية عسكرية في صنعاء أو أي مدينة أخرى، خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الأنباء التي أشارت إلى استهدافه المقر عارية من الصحة.

كما أوضح أن امتناعه عن تنفيذ أي ضربات عسكرية يأتي من أجل إفساح المجال للمساعي الدولية وتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في البلاد.

ويشار إلى أن معسكر الفرقة الأولى يقع بالقرب من الجامعة شمال غرب مدينة صنعاء. وكان أول مقر اقتحمته جماعة "أنصار الله" الحوثية في 21 أيلول/ سبتمبر عام 2014 بعد معارك استمرت عدة أيام، ما مكنها لاحقًا من اجتياح العاصمة اليمنية، وفرض سيطرتها على معظم المؤسسات والوزارات الرسمية.

وخلال الأسابيع الماضية، نفذ المبعوث الأممي والأميركي جولة في المنطقة من أجل الدفع باتجاه الحل ووقف النزاع في اليمن، دون أي بوادر لحلحلة الأزمة اليمنية.

(د ع)