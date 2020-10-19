سلسلة اختطاف المدنيّين مستمرّة في عفرين

بحسب مصدر من ناحية بلبله، فإنّ مجموعة من المستوطنين الموالين لمرتزقة فصيل السلطان مراد التابع للاحتلال التركي، والذين تم توطينهم في قرية قره كولي التابعة لناحية بلبل، أقدموا يوم أمس بالاعتداء على المواطن الكردي زكريا حسين بكو من أهالي قري كول على خلفية المشاجرة بين ابن المواطن زكريا وأولاد المستوطنين بدعم من فصيل السلطان مراد التابع للاحتلال التركي.

ويذكر أنّ هذه المجموعة هي نفسها الّتي قامت بالاعتداء على المواطنين الكورد وشتمهم وإهانتهم في القرية في أوقات سابقة.

وأكّد المصدر ذاته بأنّ عدد سكّان قرية قره قولي قبل الاحتلال التركي كان يبلغ حوالي 650 عائلة وبعد الاحتلال التركي يوجد في القرية حوالي 70 عائلة فقط.

ومن جهة أخرى اختطفت الاستخبارات التركية بتاريخ ٨ تشرين الأول الجاري الشاب هيثم حيدر من أهالي قرية حمام التابعة لناحية جندريسة، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن، وأنّ الشاب كان مدرّساً لـ اللّغة الإنكليزية.

كما اعتقلت الاستخبارات التركية بتاريخ ١٤ تشرين الأول الجاري، المواطن وليد مصطفى ديكي، من أهالي ناحية شيه في مدنية إسطنبول التركية، بذريعة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً، ولايزال مصيره مجهولاً حتّى الآن.

(ج ج/إ)

ANHA