سلسلة اجتماعات جماهيرية لتسليط الضوء على مقاومة 14 تموز

شهدت مدن مقاطعة الحسكة "الحسكة، وتل تمر، والشدادي" اجتماعات جماهيرية تحت شعار "بروح مقاومة 14 تموز سننتصر"، استذكاراً لمقاومة 14 تموز، ذكرى عملية الإضراب عن الطعام حتى الموت (مقاومة صيام الموت)، في ذكراها السنوية الـ 41.

حضر الاجتماعات الجماهيرية التي تخللها الحديث عن خصوصية هذا اليوم وأهميته، المئات من الأهالي، بمشاركة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ووجهاء وشيوخ العشائر.

في مدينة الحسكة، أشارت مستشارة مجلس مقاطعة الحسكة، فيدان سينو، لما يتسم به يوم 14 تموز من معنى "هذا اليوم هو يوم المقاومة للشعوب المضطهدة ضد الذهنية الدولتية، والمطالبة بحقوقها الطبيعية ضد النظام الفاشي، كما أنه يمثل يوم وضع أساس متين لمقاومة الثوار ضد الذهنية الرجعية المركزية، وبدء الثورات في الشرق الأوسط عامة".

وأضافت "شهداء 14 تموز جعلوا من هذا اليوم أساساً لمسيرة الثورة والحركات الديمقراطية والاشتراكية في كردستان والشرق الأوسط، لهذا نعتبر أن هذا اليوم هو يوم المقاومة العظيمة ورفع وتيرة النضال في وجه الأعمال التعسفية للفاشية التركية ضد الشعوب المطالبة بحريتها".

كما تطرقت لمسيرة شهداء مقاومة 14 تموز، وتأثير تضحياتهم على حركة التحرر الكردستانية.

أما في ناحية تل تمر، فأشار الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد حيدر، عقب استذكار شهداء مقاومة 14 تموز، إلى أهمية المقاومة التي أبدوها في وجه السلطات التركية، والمقاومة التي يبديها القائد عبد الله أوجلان في وجهها.

وأكد على أهمية أن يبدي أهالي المنطقة المقاومة أيضاً في وجه دولة الاحتلال التركي وسياستها حيال الشعوب الكردستانية والقائد عبد الله أوجلان، حتى تنتصر الحرية والديمقراطية على الظلم والاستبداد.

وسرد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في ناحية الشدادي مهيدي الدغيم، خلال اجتماع جماهيري في ناحية العريشة التابعة للناحية، تفاصيل تلك المقاومة، وكيفية صمود مناضلي حركة التحرر الكردستانية في وجه سلطات دولة الاحتلال التركي، وعدم الرضوخ لمحاولاتها في إركاعهم، حتى وصلوا لمرتبة الشهادة.

(كروب/ م ح)

ANHA