سلسلة اجتماعات حول أهمية الحماية الذاتية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية

ينظّم المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية سلسلة اجتماعات بدأت من 13 حزيران الجاري، حول الوضع السياسي الذي تمر به المنطقة، وعلى وجه الخصوص مناطق شمال وشرق سوريا، ومناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي وحيي الشيخ مقصود والأشرفية ومن المقرر أن تنتهي مع نهاية حزيران الجاري.

عُقد الاجتماع اليوم في كومين الشهيد خليل التابع لمجلس حي الشهيد روبار قامشلو في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، بحضور المئات من الأهالي.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثمّ أدار الاجتماع كل من الرئيسة المشتركة لمجلس التدريب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية سعاد حسن، والإداري المشترك لقوات حماية المجتمع زهير خلو.

الرئيسة المشتركة لمجلس التدريب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية سعاد حسن تحدثت حول مجمل التطورات السياسية في المنطقة. كما تطرّقت بالحديث إلى الانتخابات التركية ومدى تأثيرها على الوضع السياسي في جميع بلدان الشرق الأوسط .

وأكّدت على أنّ الحل هو وحدة الشعوب وأخوتها "يجب علينا نحن أيضاً كرداً كنا أم عرباً أم آشوراً أم سريان، يجب أن نكون يداً واحدة بعيداً عن كل المشاكل، إنّ دماء شهدائنا امتزجت على أرض واحدة".

ومن جهته أشار الإداري المشترك لقوات حماية المجتمع زهير خلو إلى أنّ الحرب موجودة والتهديد والخطر موجودان وأضاف: "لا يجب علينا العيش بشكل طبيعي، كدولة ليس فيها حرب، إنّ الخطر والحرب يرافقاننا في كل مكان، لذلك يجب علينا أن نحمي أنفسنا، وننشر فكرة حرب الشعب الثوري بيننا".

وأضاف زهير: "إننا نطالب الشعب أن يخرج للحماية، لحماية ذاته، وعرضه وأرضه، في عام 2016 عندما بدأت الحرب الشعب هو من ناضل، هو من كافح، إنّ حيي الشيخ مقصود والأشرفية يسميان اليوم بقلعة المقاومة فلنكن أهلاً لهذا الاسم".

وانتهى الاجتماع بالإجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين.

(ك)