سلسلة اجتماعات في حلب للتعريف بالمؤامرة التي طالت أوجلان

عقد المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية اليوم سلسلة من الاجتماعات في كل من ساحة عدامي الواقعة في القسم الشرقي وساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي للحي، وفي حديقة الاستقامة الواقعة في حي الأشرفية.

وحضر الاجتماعات المئات من أهالي الأحياء وأعضاء المؤسسات المدنية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، من ثم تحدث عضو المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية صبري عفرين عن بداية المؤامرة في 9 تشرين الأول على القائد عبد الله أوجلان، وعن دور الدول التي شاركت في مؤامرة اختطافه وتسليمه إلى الدولة التركية.

وقال صبري: "يجب على شعوب المنطقة عامة والشعب الكردي خاصةً الالتفاف حول القائد أوجلان وتصعيد النضال من أجل المطالبة بحريته، لأنه اختطف وتفرض عليه العزلة المشددة لأنه ناضل من أجل تحرير كافة الشعوب وخلق مجتمعات يسودها السلام والأخوة والعيش المشترك، لذا فإن المؤامرة مستمرة على الشعوب حتى يومنا هذا عبر استهداف شخص القائد أوجلان، وعلينا أن نكون واعين تجاه السياسة التركية الفاشية التي تهدف لضرب المكتسبات التي تحققت في شمال سوريا بفضل فكر أوجلان".

وفي اجتماع القسم الغربي، أشارت الإدارية في مؤتمر ستار هيلين يكتا إلى أن هذه المؤامرة التي شاركت فيها عدة دول عالمية ضد القائد عبد الله أوجلان هدفت لضرب مشروع السلام في الشرق الأوسط عامة والذي طرحه أوجلان.

وفي حي الأشرفية، نوهت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو بأن القوى العالمية المهيمنة تآمرت مع الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان، لكن القائد ناضل حتى داخل سجنه وقاوم أمام تلك المخططات واستطاع إحباط المؤامرة وجعل سجنه منبراً للحرية، لذا بدأت تركيا هذه المرة باتباع سياسة فرض العزلة المشددة على أوجلان".

واختتمت الاجتماعات بترديد الحضور الشعارات التي تطالب بحرية القائد أوجلان.

(ع س/ل)

ANHA