سلسلة اجتماعات في عين عيسى لتوعية الأهالي حول سبل مواجهة الحرب الخاصّة

عقد مجلس ناحية عيسى سلسلة اجتماعات توعوية لأهالي الناحية وريفها، حول أساليب الحرب الخاصّة وسبل مواجهتها.
خبر 2020-07-18T19:26:00 عين عيسى

وشكّل مجلس ناحية عين عيسى 13 لجنة مهمّتها عقد اجتماعات مصغّرة في الكومينات لتوعية الأهالي حول أساليب الحرب الخاصّة وسبل مواجهتها.

وقُرئت خلال الاجتماعات نشرات توعويّة تتضمن شرحاً لأساليب الحرب الخاصة، التي تتّبعها الجهات المعادية بهدف الترويج للمخدرات والإغراءات المادّية بين الشباب بهدف تجنيدهم لصالحها.

ودعت الأهالي لأخذ الحيطة والحذر ومراقبة أبنائهم لضمان عدم انجرارهم إلى المخططات التي تهدف للنيل من مكتسبات الشعوب بعد ثورة 19 تموز، والتعاون مع القوى الأمنية بالإبلاغ عن الحالات المشبوهة، والتحلّي بالوعي في ظل الأوضاع السياسية والعسكرية الاستثنائية التي تمرّ بها منطقتنا.

 (ك)

ANHA


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