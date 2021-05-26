تعقد الاجتماعات في منازل الأهالي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، بحضور عشرات النساء.

وخلال الاجتماعات تحدثت الإدارية في رابطة المرأة للتوعية والتدريب سهام بلال حول انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة التي تعود إلى الذهنية الذكورية والسلطوية.

وأشارت سهام إلى أن للزواج المبكر "زواج القاصرات" مخاطر كبيرة ونتائج سلبية على حياة الفتيات وعلى المجتمع بالدرجة الأولى وقالت: "الزواج في سن صغيرة يضر بصحة الفتاة في حال حدوث الحمل وهي في تلك السن".

ونوّهت أيضًا بأن هناك احتمالية لازدياد حالات الطلاق نتيجة المشاكل الناجمة عن عدم نضج الفتاة، الأمر الذي يؤدي إلى تفكيك العائلة وتشريد الأطفال وعدم تلقيهم الرعاية والعناية الكافية ليكونوا أعضاء فعّالين في المجتمع".

في السياق، تحدثت الإدارية في لجنة الصلح في العدلة الاجتماعية فاطمة حسن عن نسبة تزايد العنف وقالت: "ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرتا زواج القاصرات وتعدد الزوجات الأمر الذي يؤدي إلى انتشار اضطرابات نفسية لدى النساء مما يدفعهن إلى محاولة الانتحار".

في ختام الاجتماعات شدّدت الإداريات على ضرورة تثقيف النساء لأنفسهن وتطوير مهاراتهن للتخلص من هذه الظاهرة.

الجدير ذكره، أن الاجتماعات المصغرة ستتواصل حتى أسابيع مُقبلة.

(ح م/س و)

ANHA