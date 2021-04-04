سلسلة احتفاليات في الشهباء وحلب بمناسبة ميلاد القائد

ونظم مؤتمر ستار في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب احتفالية بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان في حديقة الاستقامة الكائنة في حي الأشرفية، حضرها المئات من الأهالي وممثلي المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية

وزُيّن مكان الاحتفالية بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم هنأت آمنة خضر باسم لجنة حرية القائد، ميلاده، وقالت "في مثل هذا اليوم أزهرت الحياة بقدوم القائد"، وأضافت: "منذ طفولته نشأت لديه نظرة مستقبلية ميزته عن الأطفال الآخرين".

وتابعت "في الوقت الذي كان الشعب الكردي يواجه فيه استبداد الأنظمة التي حكمت كردستان، انبثق نور دافع عن حقوق الشعب الكردي"، مؤكدة أن الشعب لن يتحرر ما دام قائده في السجن.

ومن جانبها أشارت عضوة مؤتمر ستار، فاطمة حسن، إلى أن "شهر نيسان هو بداية انبثاق الحياة، ففي هذا اليوم ولد القائد ليدافع عن الوجود الكردي".

وناشدت فاطمة حسن منظمات حقوق الإنسان العالمية بالتدخل السريع لإنهاء العزلة الممنهجة على القائد عبد الله أوجلان.

ثم قدمت الفرق الفنية التابعة لمركز جميل هورو "فرقة أزهار المستقبل للأطفال وفرقة جياي هاوار، فرقة فاجين، فرقة أكري" بعض الأغاني الثورية، كما قدّمت فرقة سرحات للرقص بعض الفقرات الفلكلورية الراقصة، وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

الشهباء

واحتفالًا بميلاد القائد عبد الله أوجلان، نظمت، اليوم الأحد، في مقاطعة الشهباء سلسلة من الاحتفاليات.

هذا ونظمت لجنة التربية والتعليم للمجتمع الديمقراطي احتفالية فنية لطلبة إقليم عفرين وذلك في مدرسة بابنس التابعة لناحية أحداث في مقاطعة الشهباء.

فيما افتتحت هيئة البلديات لإقليم عفرين حديقة في قرية تل سوسن وسميت بحديقة (APO) وزرع فيها الأهالي عقب الافتتاحية أشجار الزيتون التي ترمز إلى السلام.

وفي سياق متصل، وتحت شعار "حان وقت الحرية.. حرية القائد هي حرية الإنسانية" نظم مؤتمر ستار لإقليم عفرين احتفالية، وذلك بالتنسيق مع حركة الهلال الذهبي وهيئة الثقافة والفن لإقليم عفرين، في ساحة مدرسة السواقة بناحية فافين التي زينت بصور القائد عبد الله أوجلان.

الاحتفالية التي حضرها المئات بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم ألقيت العديد من الكلمات التي هنأت ميلاد القائد عبد الله أوجلان، مبيّنة أن "ميلاد القائد هو ولادة الإنسانية، لأنه ليس بشخص عادي بل هو منارة للفكر والفلسفة النيرة".

ولفتت الكلمات إلى محاولات المتربصين بفكر القائد، لإفشال مشروعه الديمقراطي في تحقيق العيش المشترك وأخوة الشعوب.

واختتمت الاحتفالية بإبراز بعض من التقاليد الفلكلورية لنساء عفرين من خبز التنور والمواويل العفرينية، كما تم تقديم فقرات للدبكة والغناء عقد على إثرها الأهالي حلقات الدبكة.

(كروب/ س ر)

ANHA