سلسلة احتفاليات بمناسبة يوم اللغة الكردية

نظمت مؤسسة اللغة الكردية في قامشلو احتفالية بمناسبة يوم اللغة الكردية تحت شعار "معاً نزين يوم اللغة الكردية" وذلك في ملعب هيثم كجو في مدينة قامشلو.

وحضر الاحتفالية ممثلون عن الإدارة الذاتية والعشرات من أهالي مدينة قامشلو وإدارة المدارس في المدينة.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء وتلاها إلقاء كلمة الإدارية في مؤسسة اللغة الكردية في إقليم الجزيرة, فيان جودي, تطرقت فيها إلى الجهود التي بذلتها مؤسسة اللغة الكردية في تطوير اللغة الكردية في مناطق شمال وشرق سوريا.

كما ألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسن كوجر, كلمة هنأ فيها الشعب الكردي وذوي الشهداء بمناسبة يوم اللغة الكردية.

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات فنية قدمتها فرقتا جودي وباركين وسط عقد حلقات الدبكة.

عامودا

وفي عامودا نظم مركز هوري للثقافة والفن بالتعاون مع إدارة المدارس احتفالية بمناسبة يوم اللغة الكردية في مدرسة آرام ديكرام في مركز الناحية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمات كل من الإداري في مجلس ناحية عامودا سمان شيخي, وعضو اتحاد المثقفين لإقليم الجزيرة ارشك بارافي الذين هنأوا الحضور بمناسبة يوم اللغة الكردية، وأشادوا بدور معلمي اللغة الكردية في المدارس.

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات فنية قدمها طلاب المدارس في ناحية عامودا.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة.

حلب

وفي مدينة حلب نظمت لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي في حي الشيخ مقصود احتفالية بمناسبة يوم اللغة الكردية.

وحضر الاحتفالية المئات من أهالي الحي، بالإضافة إلى المؤسسات المدنية والمجالس والكومينات.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، من ثم ألقيت كلمات بهذه المناسبة من قبل الإدارية في لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي زهيدة رشيد وعضوة مؤتمر ستار زينب قنبر.

بعدها قدم طلاب مدرسة الشهيد قهرمان عفرين عدداً من الأغاني الفلكلورية، تلاها تقديم فرقة أزهار المستقبل للرقص التابعة لحركة الهلال الذهبي عدداً من الرقصات الفلكلورية.

كما قدمت فرقة جيايي هاواري للأغاني التابعة لحركة الثقافة والفن عدداً من الأغاني الثورية والفلكلورية وسط عقد حلقات الدبكة.

وانتهت الاحتفالية بتقديم فرقة الشهيدة روناهي للرقص عدداً من الرقصات الفلكلورية.

(كروب)

ANHA