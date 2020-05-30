سلمان بارودو: تعديل سعر القمح جاء عقب نقاشات مع الجهات المعنية

رفع سعر الشراء جاء بعد اجتماع عقدته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم بناءً على طلب اتحادات الفلاحين والمؤسسات الاقتصادية التابعة لهيئة الاقتصاد في شمال وشرق سوريا.

الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية سلمان بارودو تحدث لوكالة أنباء هاوار عن إقرار السعر الجديد للقمح "السعر الجديد جاء بعد مداولات واجتماعات عقدتها المؤسسات المعنية بهذا الأمر, خصوصاً بعد انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية, حيث يعد محصول القمح المحصول الرئيسي في المنطقة التي يعتمد غالبية سكانها على المردود الزراعي".

وعن شراء محصول الشعير أشار سلمان بارودو إلى "قيام الإدارة الذاتية بإعادة النظر بقرار السماح للتجار بشراء محصول الشعير من الفلاحين وتسويقه, حيث سيتعرض الفلاحون للاستغلال من قبل التجار، مما دفع بالإدارة الذاتية إلى اتخاذ قرار بشراء محصول الشعير بشكل كامل من الفلاحين وبالتسعيرة القديمة 150 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد".

وتطرق الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد إلى المراكز التي سيتم فيها استلام محصولي القمح والشعير "تم افتتاح خمسة مراكز لاستلام الشعير في شمال وشرق سوريا مقسمة على مركزين في إقليم الجزيرة ومركز في الرقة ومركز دير الزور ومركز في كوباني, ويبدأ الاستلام بتاريخ الـ 7 من شهر تموز القادم على شكل "دوكمة".

وتابع بارودو" فيما يخص مراكز استلام محصول القمح فهي 22 مركزاً، موزعة على شمال وشرق سوريا وسيتم استلام محصول القمح على شكل "دوكمة" باستثناء مركز دير الزور حيث سيتم ستلام القمح بأكياس".

ويشار إلى أن المراكز التابعة لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية بدأت باستلام مادة القمح من الفلاحين في معظم مناطق شمال وشرق سوريا.

)ع ع- ج م/ م )

ANHA