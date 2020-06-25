سلمان بارودو: نتجه لاستلام 500 ألف طن من مادة القمح والأسعار نالت استحسان الفلاحين

مع انتهاء موسم الحصاد للعام الزراعي 2019- 2020, نجحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في حماية المحاصيل من خلال الإجراءات الاحترازية وجملة التعاميم والقرارات التي أصدرتها لتقليل خطر وقوع الحرائق كما في العام السابق، منها زيادة عدد سيارات الإطفاء وإلزام سائقي الحصادات بعدد من التدابير الوقائية وتوجيه الفلاحين إلى اتخاذ إجراءات تستبق موسم الحصاد.

الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية سلمان بارودو وفي حديث لوكالة أنباء هاوار ANHA أشار إلى الكميات المستلمة من محصولي القمح والشعير وقال "إن كمية القمح المستلمة لحد الآن تزيد عن 340 ألف طن تم توريدها من قبل الفلاحين إلى مراكز الإدارة الذاتية البالغ عددها 22 مركزاً تتوزع على مناطق شمال وشرق سوريا ، أما بالنسبة لكمية الشعير التي تم استلامها من قبل خمسة مراكز في مناطق شمال وشرق سوريا فقد بلغت 60 ألف طن".

تسعيرة الإدارة الذاتية لاقت استحسان الفلاحين

وعن تسعير المحاصيل وخاصة عقب انخفاض قيمة الليرة السورية أكد سلمان بارودو أن قرار استلام الشعير من قبل الإدارة الذاتية وتسعير القمح ب17 سنتاً أمريكيًا قد نالت استحسان الفلاحين، وساهم القراران باتجاه المزارعين نحو توريد كامل محصول القمح والشعير لمراكز الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا."

نحقق الاكتفاء الذاتي ونتجه لاستلام 500 ألف طن

ونوه الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد أن الإدارة الذاتية تستهدف هذا العام استلام كمية 500 ألف طن من مادة القمح وتخزينها كونها تعد المادة الأهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لمناطق شمال وشرق سوريا."

يذكر أن مراكز إستلام القمح في مناطق شمال وشرق سوريا لا تزال تستقبل المحصول.

(أ ع- ع ع/م)

ANHA