سلمان بارودو: استجابة لمطالب المزارعين رفعنا سعر القطن إلى 2500 ل. س

وطالب مزارعو شمال وشرق سوريا، برفع سعر القطن، لأن السعر الذي تم تحديده لا يغطي التكاليف التي تكبدها المزارعون بسبب قلة إنتاج القطن لهذا العام.

وأصدرت أمس الاثنين، هيئة الاقتصاد والزراعة قراراً ينص على رفع سعر الكيلو الواحد من القطن من 1950 ل.س إلى 2500 ل.س. ويتراوح إنتاج الدونم الواحد للقطن لهذا العام، من 150 كغ إلى 300 كغ.

وبهذا الصدد، التقت وكالتنا الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سلمان بارودو، الذي قال: "القطن من المحاصيل الاستراتيجية في مناطق شمال وشرق سوريا، وله أهمية بالغة. وقد تضرر هذا المحصول نتيجة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، وقلة المياه في الآبار الارتوازية".

وأكد بارودو: "قمنا بإعادة النظر في السعر، تشجيعاً لمزارعي شمال وشرق سوريا، على زراعة محصول القطن في الموسم القادم أيضاً، واستجابةً لمطالبهم، قمنا برفع سعره، من 1950 ل.س إلى 2500 ل.س.

وأوضح بارودو في ختام حديثه: "إن السعر الجديد سيشمل كل المزارعين، حتى الذين قاموا بتوريد محصولهم قبل صدور القرار".

والجدير بالذكر، أن خفض دولة الاحتلال التركي، لمنسوب مياه نهر الفرات، هو السبب الرئيس لقلة إنتاج القطن لهذا العام. والذي يؤثر أيضاً على المحاصيل الزراعية الأخرى، خاصةً الصيفية منها.

(خ ج/سـ)

ANHA