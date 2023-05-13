صلح بين شقيقين عقب خلاف ثأر استمر 10 أعوام

نظّمت لجنة الصلح في مجلس ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة اليوم، جلسة صلح بين أخوين، بعد خلاف استمر 10 أعوام، في قرية عين العبد شمالي شرقي ناحية تل تمر، بحضور وجهاء وأعيان وأهالي تل تمر.

ويعود سبب الخلاف بين الأخوين حظر سالم الحمو، ومحمود سالم الحمو، لقضية ثأر بدأت عام 2013، على إثر مقتل ابن محمود ويدعى (حميد).

تخلل مصالحة الأخوين، تحدث الإداري في قوات حماية المجتمع، شيرماك أحمد، أوضح خلالها أسباب لقائهم اليوم، وعن هدفهم من المشاركة، قائلاً: "نجتمع اليوم لنحلَّ خلافاً ونُصفّي القلوب بين أخوين، إثر قضية ثأر راح ضحيتها الشاب حميد محمود الحمو عام 2013".

فيما شدد الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر، محمد سعيد شيخموس، على أهمية روابط الأخوة، ولأهميته حتى بين المكونات بالقول: "مهما حصل بين الأخوة لا يمكنهم الاستغناء عن بعضهم البعض. البغض والحقد صفتان لا تجديان نفعاً في المجتمع ولا تخلقان سوى التشتت، لذلك يجب علينا الابتعاد عن هذه العوامل التي تشتت المجتمع، وتقوية صلة الرحم وروابط الأخوة بين بعضنا البعض".

ثم ألقيت كلمتان من قبل الأخوين حظر سالم الحمو، ومحمود سالم الحمو، اللذين شكرا جهود لجنة الصلح والعدالة الاجتماعية على عقد جلسة المصالحة، وإنهائها الخلاف القديم بينهما، وعاهدا على تصفية القلوب وإعادة العلاقة الأخوّية والتسامح بين أفراد الأسر.

وانتهت الجلسة بتصافح الأخوين، وفق العادات الاجتماعية الدالّة على عقد الصلح وإنهاء الخلاف.

(م ح)

ANHA