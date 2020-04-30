سلال غذائيّة للعائلات الكردية الأكثر فقراً ببيروت في ظلّ الأزمة الاقتصادية الصّعبة

ونظّمت الرّابطة حملة لتوزيع السّلال الغذائيّة على 60 عائلة كرديّة تقيم في العاصمة بيروت وضواحيها بدعمٍ من عضوة البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان.

ويعيشُ لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ ثلاثين عاماً مع فقدان العملة الوطنية أكثر من نصف قيمتها، وشحّ العملة الصعبة من الأسواق، والارتفاع الحادّ في أسعار الموادّ الاستهلاكيّة ما أدّى إلى تراجع في القدرة الشّرائية للمواطنين والمقيمين.

وقالت الإدارية في رابطة نوروز حنان عثمان في تصريحٍ لوكالة أنباء هاوار: "إنّ السّلال الغذائية شملت العائلات الكرديّة الأكثر تضرّراً وفقراً بينها عائلات من روج آفا" كما أمِلتْ عثمان "بتلبية طلباتٍ أخرى توجّهت بها إلى العديد من الجهات والمنظّمات لتأمين دفعةٍ أُخرى من المعونات الغذائية".

(سـ)

ANHA