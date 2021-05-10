سكو: تركيا تريد كركوك والموصل وعلى هولير إدراك ذلك

يواصل جيش الاحتلال التركي هجومه على مناطق الدفاع المشروع منذ الـ 23 من نيسان الفائت.

وبدأ الهجوم التركي بُعيد مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

واعتبر سكرتير حزب البارتي الديمقراطي الكردستاني، الدكتور عبد الكريم سكو، الهجمات امتدادًا "للحلم الأردوغاني بتطبيق الميثاق الملي في الموصل وكركوك".

وذكّر سكو بعداء الدولة التركية للكرد "منذ ولادتها وهي تعادي الشعب الكردي وقضيته، ومنذ أن تولى حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا وأردوغان يضع نصب عينيه إبادة الشعب الكردي لبناء إمبراطورية عثمانية جديدة".

سكرتير البارتي الديمقراطي الكردستاني أوضح أن مخطط الإبادة يركز على الكرد، ولكنه يستهدف جميع شعوب المنطقة "أردوغان بسياسته لا يستهدف الشعب الكردي فقط، بل كافة شعوب الشرق الأوسط، وظهر ذلك جليًّا خلال السنوات الماضية من تدخله في شؤون ليبيا واليمن ومصر وأرمينيا ظنًّا منه أنه قادر على بناء إمبراطورية عثمانية من خلال استغلاله للدين الإسلامي والإخوان المسلمين".

وعن الهجمات الأخيرة على مناطق الدفاع المشروع قال سكو "على الرغم من تكبُّد الجيش التركي خسائر كبيرة، إلا أنه لا يزال يستمر بقصفه العشوائي على تلك المناطق"، وتابع "وإنه لا يستهدف حزبًا معينًا بل الوجود الكردي".

وبيّن سكو أن الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع وشنكال تأتي بالاتفاق مع حكومة بغداد وباشور كردستان، مطالبًا بالكف عن التعاون مع الاحتلال، قائلًا "إن الاحتلال التركي بهجماته على مناطق الدفاع المشروع سيشكل خطرًا على كركوك والموصل، وعلى حكومة الإقليم أن تدرك ذلك".

'أردوغان سينتهي كما انتهى الطغاة قبله'

وأضاف سكو أن أردوغان يدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية التي حاولت القضاء على الشعب الكردي، إلا أن المقاومة البطولية التي قدمتها وحدات مقاومة شنكال في شنكال وقوات سوريا الديمقراطية في روج آفا أحبطت الحلم العثماني".

وفي ختام حديثه أضاف سكو أن الاحتلال التركي لن يستطيع القضاء على الشعب الكردي، "مهما شن هجماته على مناطق الدفاع المشروع أو شمال وشرق سوريا، فنهاية أردوغان ستكون وخيمة كنهاية الكثير من الطغاة الذين حاولوا إنهاء الشعب الكردي وانتهى بهم المطاف بالزوال".

(م ح)

ANHA