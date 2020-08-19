سكو: باشور كردستان في خطر حقيقي

يؤكد سكرتير البارتي الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا عبد الكريم سكو أن تركيا تهدف إلى إبادة الشعب الكردي عبر هجماتها المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا وباشور كردستان.

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 19 تشرين الأول 2019 هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، كما بدأ بهجوم واسع على مناطق باشور كردستان في 16 حزيران، ويرى المراقبون أن الهدف من هذه الهجمات هو إبادة الشعب الكردي، مؤكدين على ضرورة توحيد الكرد لصفوفهم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح عبد الكريم سكو: "الدولة التركية تعادي أي مشروع كردي، والدليل منعها رفع علم إقليم كردستان على معبر الخليل بين باكور كردستان وباشور كردستان"، وبيّن أيضاً أنه وأثناء الزيارات الرسمية لحكومة باشور إلى تركيا يرفع العلم التركي، وهذا يوضح بأن تركية لا تعادي طرفًا كرديًّا وتؤيد طرفًا آخر، وإنما تستهدف الكرد أينما وجدوا.

وبيّن سكو أن باشور كردستان الآن في خطر حقيقي بسبب أطماع الاحتلال التركي، وقال: "رغم المعارضة الشعبية في باشور كردستان ضد الهجمات التركية ورفضهم الاحتلال إلا أن حكومة باشور كردستان ما تزال صامتة".

سكو أكد أن المرحلة تتطلب وحدة القرار السياسي الكردي، وقال: "اليوم يملك الكرد العديد من الأوراق التي يعتمدون عليها بفضل تضحيات شهدائهم، ويمكنهم كسب تأييد دولي لقضيتهم، لذا على الاحزاب الكردية السياسية الإسراع في إعلان رؤية سياسية كردية موحدة ووضع حد للأطماع التركية".

سكرتير البارتي الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا نوه إلى أن الدولة التركية تتدخل في شؤون عدّة دول في المنطقة، كليبيا وقبرص واليونان ومصر، وقال: "إّن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، فشعوب المنطقة لم تعد تقبل باحتلال عثماني جديد، وعلى الاحزاب الكردية التحرك وفق المطالب الشعبية، وإنهاء كافة العلاقات مع تركيا وما يسمى بالائتلاف".

(أ ب)

ANHA