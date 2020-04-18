سكو: الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحمل تداعيات حصار مخيم مخمور

تفرض سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني- العراق حصاراً خانقاً على مخيم الشهيد رستم (مخيم مخمور) الذي يقطنه 12 ألف نسمة، منذ 18 تموز 2019، وهذه الحصار أثّر بشكلٍ كبير في قاطني المخيم، فبينهم من فقد عمله، ومنهم من فُصل من الجامعات، بالإضافة إلى إجهاض 3 نساء.

ومع استمرار حصار مخيم الشهيد رستم جودي وفي هذا الوقت الذي تجتاح فيه جائحة كورونا العالم، فإن حياة أكثر من 1000 شخص في المخيم من الذين يعانون من أمراض مزمنة في خطر.

السكرتير العام لحزب البارتي الديمقراطي الكردستاني عبد الكريم سكو بيّن أن الحصار المفروض على المخيم لا يمثل القيم والأخلاق الكردية، وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع؛ وقال: "مثل هذه السياسة تخدم الدولة التركية العدو الأكبر للشعب والقضية الكردية".

عبد الكريم سكو أشار إلى أن حكومة باشور كردستان تتحمل المسؤولية الكاملة وخاصةً الحزب الديمقراطي الكردستاني- العراق الذي يتحكم بزمام الأمور في باشور، وبيّن: "أن هذا الحصار يضر بمؤسسات حكومة باشور كردستان، وما يترتب عليها من تبعات تسيء للعمل المؤسساتي في الحكومة، يجب العمل وفق المواثيق والقرارات الدولية بخصوص اللاجئين".

وأوضح عبد الكريم سكو أن فرض الحصار على مخيم رستم جودي يسيء بالدرجة الأولى إلى تاريخ ونضال مصطفى البارزاني، وطالب حكومة باشور كردستان بالعودة إلى وحدة الصف الكردي، وعدم القيام بأعمال تضر بالوحدة الوطنية، وتخدم أجندات أعداء القضية الكردية.

(أ ب)

ANHA