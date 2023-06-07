سكرتير حزب سياسي يؤكد أن حل الأزمات يكمن في الحوار مع القائد أوجلان

اتخذت السلطات التركية قرار حظر جديد بحق القائد عبد الله أوجلان، الذي لا ترد عنه أي معلومات منذ 25 آذار 2021، وتضمّن القرار حظر اللقاء بعائلته ومحاميه لـ 6 أشهر أخرى. القرار صدر بعد انتهاء الانتخابات التركية الإعلان عن فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة.

سكرتير حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا، كوفان كنعو شجب استمرار فرض العقوبات الانضباطية بحق القائد عبد الله أوجلان، وأكد أنها جزء من المؤامرات التي لا زالت مستمرة إلى يومنا الراهن إلى جانب صمت القوى الدولية تجاه الجرائم والممارسات التركية بحق القائد أوجلان والشعب الكردي.

ونوّه كوفان كنعو، إلى أن زعيم حزب العدالة والتنمية أردوغان، خسر أصوات الناخبين في باكور كردستان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي أُجريت في 28 أيار، لذلك ينتقم وعبر انتهاج سياسات عدائية ضد الشعب الكردي والقائد عبد الله أوجلان.

وشدد كنعو لضرورة أن تتحاور السلطات التركية مع القائد عبد الله أوجلان لحل القضية الكردية، بدلاً من مواجه الشعب الكردي بالعنف والقتل والقمع، وأكد أن أسلوب تعامل السلطات التركية مع القضية الكردية والقائد عبد الله أوجلان سيعمّق الأزمة التركية.

وأكد كوفان كنعو أن: "درب حل أزمات الشرق الأوسط والعالم أيضاً متعلق بالحوار مع القائد أوجلان".

سكرتير حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا أوضح: "كحزب سياسي كردي نفتخر بنضال القائد عبد الله أوجلان، كما نفتخر بالعديد من الشخصيات الوطنية التي دافعت وحاربت وقدمت تضحيات كبيرة في سبيل القضية الكردية كالقاضي محمد وشيخ سعيد، نطالب بفك العزلة المشددة بحق القائد عبد الله أوجلان".

(آ)

ANHA