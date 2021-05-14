سكرتير حزب التجمع الوطني الكردستاني: تركيا تهدف للقضاء على الكرد وسندافع عن قنديل

وجاء حديث سكرتير حزب التجمع الوطني الكردستاني محمد عباس عن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع منذ الـ 23 من شهر نيسان المنصرم.

هدف تركيا محو الوجود الكرديّ وضرب الإدارة الذاتية

محمد عباس أشار في بداية حديثه إلى: "أنّ الدولة التركية وتحت ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني تهدف إلى محو الوجود الكردي من خارطة العالم، وذلك من أجل تنفيذ مخططاتها في المنطقة دون وجود أي رادع، لذلك يحاولون استهداف حزب العمال الكردستانيّ، بالإضافة إلى ضرب الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

وأردف عباس: "تركيا تمدّ جذور احتلالها إلى باشور كردستان وروج آفا، وهنا نسأل لماذا إلى الآن حكومة باشور كردستان صامتة؟ يبدو أن هناك تفاهم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) وتركيا على ضرب مكتسبات الشعب في روج آفا وتوجيه ضربة لحزب العمال الكردستاني".

تفاهمات بين حزب PDK وتركيا

وأضاف عباس في حديثه: "هناك تفاهمات سياسيّة واقتصاديّة وتجاريّة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتركيا، وبسبب ذلك مهما تعمّق الاحتلال التركي في جنوب كردستان وقام بالتخريب واستهدف الشّعب بالطائرات والصواريخ، لا نرى أي رد فعل منه".

وبيّن عبّاس: "إلى يومنا هذا يستمر القصف التركي على عفرين وكري سبيه وسري كانيه بالإضافة إلى شنكال بحجّة وجود حزب العمال الكردستاني، وذلك للهجوم على مناطقنا الكردية".

وأضاف " لذلك نقول مرة أخرى إنّ سياسة المهادنة في جنوب كردستان مع الدولة التركية سيكون لها ضريبة كبيرة مثلما حصل في استفتاء جنوب كردستان".

واختتم سكرتير حزب التجمّع الوطني الكردستاني محمد عباس حديثه بالقول: "تحارب تركيا القضية الكردية عامّة عندما تجد فرصة أمامها، وبشكل خاص حزب العمال الكردستاني، أمّا بخصوص تصريحات تركيا بأنّ هناك علاقات بين روج آفا وحزب العمال الكردستاني، فنحن كالأخوة وهذا الحزب مثل أي حزب سياسي أو قوة ميدانية أخرى، وسنواجه دولة الاحتلال التركيّة، وسندافع عن قنديل بكل السبل".

(إ)

ANHA